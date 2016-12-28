Не забывают о великом спортсмене

В Москве завершился крупный международный турнир по спортивной гимнастике памяти Михаила Воронина, где неплохо выступила воспитанница республиканской спортшколы № 6, студентка экономического факультета ЧГУ Полина Федорова.

Подопечная коллектива тренеров в составе Ирины Николаевой, Светланы Платоновой, Рушании Кузнецовой стала серебряным призером в женском многоборье и еще дважды поднималась на пьедестал почета за выступления в отдельных упражнениях. А именно – на брусьях (взошла на высшую ступень) и на бревне (на вторую).

НАША СПРАВКА

Михаил Воронин (1945–2004) – знаменитый советский гимнаст, двукратный олимпийский чемпион 1968 года в Мехико, двукратный чемпион мира 1966 года в Дортмунде.

? Девушка из Чувашии оказалась в центре событий.