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    Лента новостей
    Студенты из Чувашии — победители Всероссийского конкурса буктрейлеров

    Студенты Чебоксарского машиностроительного техникума Андрей Тимофеев и Яна Вишневская стали победителями Всероссийского конкурса буктрейлеров. Они заняли 1 место в номинации «Книга и кино» с буктрейлером по книге Бориса Бедного «Девчата».

    Ежегодный конкурс буктрейлеров, организованный Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, проходил по следующим основным номинациям: «Классическая художественная литература», «Детская литература», «Non fiction (Нон фикшн), «Книга и кино», «Приз зрительских симпатий». Целью конкурса стало выявление наиболее актуальных и действенных трейлеров к книгам, способных наиболее эффективно осуществлять пропаганду чтения среди молодежи. На конкурс было представлено более 700 работ со всех уголков России.

    СПРАВОЧНО. Буктрейлер (англ. booktrailer) — это небольшой видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге. Цель таких роликов – реклама свежевышедших книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Как правило, продолжительность буктрейлера составляет не более 3 минут. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой.

    Источник: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики

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    Метки: Лента новостей, .

    28.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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