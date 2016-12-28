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    Главное, Право
    Рискованный труд

    Госинспекция труда в республике на 110 тысяч рублей оштрафовала ООО «Авангард» за нарушения трудового законодательства, допущенные в его филиале «Цивильский бекон».
    Установлено, что один из работников этой организации (электромонтер) был допущен к работе фактически без прохождения предварительного медицинского осмотра. И что в нарушение требований трудового законодательства предварительный медосмотр при поступлении на работу в филиал работники проходят за свой счет, организация на это не тратится.
    На момент проверки с двумя сезонными рабочими не был проведен вводный инструктаж по охране труда. Несмотря на то что численность работников филиала превышает сто человек, штатным расписанием организации вообще не предусмотрена отдельная должность специалиста по охране труда и не создана такая служба.
    Учитывая, что производственный травматизм, к сожалению, отнюдь не редкое явление на предприятиях, штраф – предупредительная мера для тех, кто нарушает требования закона об охране труда.

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    Метки: Главное, Право, .

    28.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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