Олимпийский прицел не сбивается

Новочебоксарка Лана Прусакова подтвердила свое безоговорочное лидерство в отечественном женском слоуп-стайле, дисциплине зимнего олимпийского фристайла.
В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» (Челябинская область) завершились первый и второй этапы Кубка России по указанной спортдисциплине. И на обоих с солидным отрывом первенствовала подопечная тренера республиканской спортшколы № 2 Никиты Васильева. Кроме того, в аналогичных соревнованиях среди мужчин дважды на пьедестал почета попал другой представитель Чувашии Дмитрий Мулендеев. Сначала он занял в слоуп-стайле второе место, а чуть позже – третье.
Оба наших спортсмена, как известно, являются кандидатами в сборную России на участие в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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