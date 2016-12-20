Олимпийский прицел не сбивается

Новочебоксарка Лана Прусакова подтвердила свое безоговорочное лидерство в отечественном женском слоуп-стайле, дисциплине зимнего олимпийского фристайла.

В горнолыжном комплексе «Солнечная долина» (Челябинская область) завершились первый и второй этапы Кубка России по указанной спортдисциплине. И на обоих с солидным отрывом первенствовала подопечная тренера республиканской спортшколы № 2 Никиты Васильева. Кроме того, в аналогичных соревнованиях среди мужчин дважды на пьедестал почета попал другой представитель Чувашии Дмитрий Мулендеев. Сначала он занял в слоуп-стайле второе место, а чуть позже – третье.

Оба наших спортсмена, как известно, являются кандидатами в сборную России на участие в зимней Олимпиаде-2018 в Южной Корее.