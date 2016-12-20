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    Главное, Политика, Экономика
    В новый год – без долгов по зарплате

    И С ХОРОШИМИ ОЦЕНКАМИ ЗА СОЧИНЕНИЕ

    Вчерашнее еженедельное совещание в Доме правительства началось с минуты молчания в память о погибших в катастрофе ТУ-154 под Сочи и со слов председателя Кабинета Министров Ивана Моторина о страшной трагедии: «Мы вместе скорбим по жертвам. Вечная память погибшим». На совещании напомнили, что в этот день не должно быть никаких увеселительных мероприятий, но это не касается детских елок.
    Первым в повестке дня значился вопрос о ситуации по погашению задолженности по заработной плате. На 1 декабря в республике она составила 20,2 млн. рублей. Это на 2,3 млн. меньше, чем было на 1 января этого года, доложила первый заместитель министра труда и социальной защиты Елена Сапаркина.
    Всего предприятий-должников сейчас 5, задолжали они зарплату 368 работникам. Больше всего – более 16 млн. – долгов приходится на ООО «Чебоксарская типография № 1». Эта организация вот уже ряд лет возглавляет список зарплатных должников. Типография никак не может рассчитаться с людьми в процессе введенного здесь конкурсного производства. И если в начале этого года долг составлял 10,6 млн. рублей, то к декабрю он вырос более чем в полтора раза. 2,6 млн. рублей задолжал МУП «Водоканал» Ибресинского района, 415 тыс. – МУП «Чистый город» из Канаша.
    В разрезе муниципалитетов ситуация с задолженностью не выглядит критически. Она отсутствует в 18 районах и 3 городах республики. Больше всего долгов в Чебоксарах – 18,5 млн. рублей, или 81,6 проц. от общей задолженности.
    Было подчеркнуто, что долги по зарплате находятся под постоянным контролем прокуратуры республики, Госинспекции труда. Не раз ситуация обсуждалась на республиканской трехсторонней комиссии. Ряд руководителей предприятий-должников понесли административное наказание в виде штрафов. Но вот дисквалификаций, как это бывало раньше, в последнее время что-то не наблюдается, констатировала врио руководителя Госинспекции труда в Чувашии Раиса Павлова.
    Премьер-министр Иван Моторин, который вел заседание, поставил задачу предпринять все меры, чтобы Новый год люди могли встретить с положенными выплатами, а предприятия – без долгов.
    О результатах проведения итогового сочинения и подготовке к государственной аттестации учащихся 9–11-х классов рассказал глава Минобразования Юрий Исаев. В целом по стране сочинение написали 618 тысяч участников. Порядка 98 проц. получили за него «зачет». В Чувашии участников было 5428 человек, «зачет» получили 99,4 проц.
    Юрий Исаев, а также глава Минкультуры Константин Яковлев доложили о том, как будут организованы предстоящие новогодние каникулы. Особое внимание при обсуждении этой темы уделено безопасности, о чем говорил и председатель Госкомитета Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вениамин Петров.

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    Метки: Главное, Политика, Экономика, .

    27.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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