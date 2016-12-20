Машины особого назначения

ПОСТРАДАВШИМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫДЕЛИЛИ АВТОМОБИЛИ

После трагической аварии сварщик-монтажник Николай Николаев более 30 лет прикован к инвалидной коляске. В тот день он возвращался с работы домой на служебном ЗИЛе. Спустя год мужчина сам получил водительские права и вот уже 32 года, как на «четырех колесах». Конечно, машина, которой он управляет, специальная, адаптированная для людей с ограниченными физическими возможностями. А на днях Николай обновил своего железного помощника. Региональное отделение Фонда социального страхования России по Чувашии выделило ему, а также еще восьми жителям республики, пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве, по новому автомобилю «Лада Гранта».

Белая «Гранта» стала уже третьей машиной, которую мужчине предоставил Фонд соцстраха. Первую, «Оку», он получил еще в 2001 году, затем была «четырнадцатая». Каждая такая спецмашина, отметили в ведомстве, рассчитана на 8 лет эксплуатации. Затем люди могут получить новый автомобиль, если медико-социальная экспертиза подтвердит нуждаемость в таком средстве реабилитации. «У меня машина все время при деле, – признается Николай Николаев. – Езжу в Батыревский район, по городу по делам, другим, бывает, помогу что-то перевезти. Без автомобиля не могу, он – мои ноги».

Сразу же после торжественного вручения ключей в одном из автосалонов хозяева поспешили к своим автомобилям. Одни оценили объемный багажник, куда без труда поместится кресло-коляска, другие, заняв водительское место, – простор за рулем. Все машины оборудованы автоматической коробкой передач, адаптивным ручным управлением и кондиционером. Специальная «доводка» машины, сделанная сертифицированным подрядчиком, позволяет управлять ею даже при отсутствии нижних конечностей. Кстати, средняя стоимость такого железного коня составляет около 470 тысяч рублей.

На приобретение автомобилей для водителей с ограниченными возможностями в 2016 году фондом было выделено 6,6 млн. рублей. Всего же с 2000 года машины получили 132 человека, получившие увечья на рабочем месте. Руководитель ведомства также заметила, что в республике ежемесячно около пяти тысяч человек получают различные страховые выплаты на общую сумму порядка 300 млн. рублей.

Галина НИКОЛАЕВА, управляющий региональным Фондом социального страхования России по Чувашии:

– Автомобили предоставляются в рамках исполнения Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». В этом году в Чувашии автовладельцами стали 14 человек, пострадавших когда-то на производстве. Еще пятерым ключи от «Грант» вручили чуть раньше, в середине декабря.

Заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Виктор Ковалев добавил, что, несмотря на сложности в экономике, подобная поддержка в республике будет продолжена. Ведь личный транспорт помогает маломобильным людям жить полной жизнью. Он сообщил, что по итогам 11 месяцев этого года в Чувашии по сравнению с тем же периодом прошлого года число пострадавших от несчастных случаев на производстве снизилось на 24 проц., а погибших – на 21 проц. Этот показатель – один из самых низких в ПФО.

В качестве еще одной успешной практики поддержки социально уязвимых категорий граждан он назвал программу «Доступная среда», которая уже третий год реализуется в республике и позволяет людям в инвалидных колясках не чувствовать преград ни на улице, ни в учреждениях.

…Новенькая «Гранта» – не первый автомобиль, выделенный региональным Фондом соцстраха и Николаю Мрчееву. В 1984 году молодой тракторист колхоза «Сеятель» Моргаушского района при ремонте комбайна в одночасье остался без ноги. Несколько раз мужчина отказывался от положенного авто, предпочитая взять компенсацию деньгами. А в этот раз сделал выбор в пользу машины. Говорит, без нее сегодня никуда. К тому же Фонд социального страхования компенсирует затраты на горюче-смазочные материалы и оплачивает один капитальный ремонт транспортного средства в течение всего срока эксплуатации.

Фото Олега МАЛЬЦЕВА

? В этом году хозяевами «Лады Гранты» стали 14 жителей Чувашии.

? Николай Николаев уже более 30 лет за рулем.