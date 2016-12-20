Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашской республики началось с минуты молчания

26 декабря в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. «Это страшная трагедия. Мы вместе скорбим по жертвам катастрофы. Вечная память погибшим», – сказал Иван Моторин. Отметим, сегодня в Чувашии отменены запланированные развлекательные мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам.
Свои соболезнования в связи с катастрофой выразил также Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Эта трагедия не оставила равнодушных, болью отозвалась в каждом сердце. От народа республики выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших».
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
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