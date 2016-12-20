Еженедельное совещание с членами Правительства Чувашской республики началось с минуты молчания

26 декабря в России объявлен общенациональный траур по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. «Это страшная трагедия. Мы вместе скорбим по жертвам катастрофы. Вечная память погибшим», – сказал Иван Моторин. Отметим, сегодня в Чувашии отменены запланированные развлекательные мероприятия, посвященные новогодним и рождественским праздникам.

Свои соболезнования в связи с катастрофой выразил также Глава Чувашии Михаил Игнатьев: «Эта трагедия не оставила равнодушных, болью отозвалась в каждом сердце. От народа республики выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших».

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики