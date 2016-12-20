Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154

«Эта трагедия не оставила равнодушных, болью отозвалась в каждом сердце. На самолете находились и наши земляки. От народа Чувашии, от себя лично я выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших», – сказал Михаил Игнатьев.

Отметим, 25 декабря 2016 г. в небе над Черным морем самолет ТУ-154, летевший в Сирию, потерпел катастрофу. На борту лайнера был молодой певец и режиссер Максим Иванов, который в составе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова готовился поздравлять военнослужащих России с новогодними праздниками, а также студент 1 курса факультета искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов.

26 декабря 2016 года в 12:00 перед Чувашским государственным театром оперы и балета состоится траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики