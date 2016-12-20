Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил соболезнования семьям и родственникам погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154

«Эта трагедия не оставила равнодушных, болью отозвалась в каждом сердце. На самолете находились и наши земляки. От народа Чувашии, от себя лично я выражаю глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших», – сказал Михаил Игнатьев.
Отметим, 25 декабря 2016 г. в небе над Черным морем самолет ТУ-154, летевший в Сирию, потерпел катастрофу. На борту лайнера был молодой певец и режиссер Максим Иванов, который в составе Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова готовился поздравлять военнослужащих России с новогодними праздниками, а также студент 1 курса факультета искусств ЧГУ им. И.Н. Ульянова Андрей Кочемасов.
26 декабря 2016 года в 12:00 перед Чувашским государственным театром оперы и балета состоится траурный митинг в память о жертвах авиакатастрофы.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна. В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.