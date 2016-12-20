«Детский интернет» от «МегаФона» утроил число своих пользователей

К декабрю число поволжских пользователей услуги «Детский интернет» от «МегаФона» выросло по сравнению с началом года в три раза. Одной из причин роста популярности сервиса стала возможность блокировать «запрещенный» контент, не закрывая доступ к остальной информации на сайте.

Как показывает исследование, проведенное специалистами «Лаборатории Касперского» и компании IconKids&Youth в октябре этого года, 73% детей и подростков, пользующихся интернетом, чувствуют там себя уязвимыми со стороны мошенников, вирусов или «троллей». Правда, к неприятностям часто приводят собственные действия юных пользователей. Так, 92% опрошенных ребят признались, что скрывают от взрослых «потенциально опасные» действия в интернете. 58% не рассказывают родителям о том, что они делают в Сети. Многие даже пытаются скрыть свою интернет-активность, выходя на «запрещенные» сайты, когда дома никого нет (так делают 18% респондентов), устанавливая на свои гаджеты пароли (16% опрошенных) или удаляя историю в браузере (10%).

В такой ситуации защитить своих детей от специфических интернет-опасностей (в число основных входят просмотр нежелательного контента, общение с незнакомыми людьми) можно с помощью услуги «Детский интернет», разработанной «МегаФоном» для усиления эффективности родительского контроля. Сервис работает по принципу «фильтра»: подросток просто не сможет столкнуться с «запрещенным» контентом – баннерами с нежелательной рекламой, сайтами, содержащими вирусы или информацию экстремистского содержания и т.д. При этом услуга позволяет блокировать не только опасные ресурсы, но и отдельный нежелательный контент внутри сайта – баннеры, реклама, запросы, не закрывая доступ к нему целиком.

«Мы хотим, чтобы интернет был для детей по-настоящему безопасной средой и постоянным источником полезных знаний. Но бывает так, что наряду с нужной ребенку информацией на сайте встречается и такой контент, который не предназначен для детских глаз и психики. Поэтому в этом году мы обновили функционал услуги: теперь блокируется не весь сайт, а только нежелательный контент. В том числе поэтому число пользователей «Детского интернета» в Поволжье показало в этом году столь значительный рост. В три раза больше детей могут самостоятельно находить в Сети ответы на важные для них вопросы, не сталкиваясь с интернет-опасностями», – комментирует директор Поволжского филиала компании «МегаФон» Владимир Карпушкин.

В «черный список» входят сайты, запрещенные Роскомнадзором, а также страницы, попавшие в поле зрения ряда общественных организаций и оператора. Список «запрещенной» базы состоит из более чем 500 миллионов сайтов и ежедневно обновляется – к нему добавляется до 100 тысяч сайтов в день.