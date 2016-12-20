Новые сладости от «АККОНД»

По уже сложившейся традиции в конце каждого года кондитерская фабрика «АККОНД» открывает новую производственную линию. И текущий год не стал исключением!
22 декабря на предприятии состоялось торжественное открытие еще одной современной линии. Ее особенность в том, что она позволяет выпускать сладости оригинальной, куполообразной формы специальным способом отливки.
На этой линии сходят с конвейера молочно-ирисные конфеты под брендами «Молочная речка» и «Лаззарио». Уже сегодня новинки фабрики широко представлены в фирменных магазинах «АККОНД», которые открывают свои двери всем покупателям и радуют предновогодними скидками.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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