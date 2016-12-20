Попали в списки кандидатов

Олимпийский комитет России опубликовал список из 690 спортсменов – кандидатов в национальную сборную для участия в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане (Южная Корея). В их числе названы и представители Чувашии.

От нашей республики это биатлонисты Татьяна и Вячеслав Акимовы, Павел Магазеев, а также специалисты по фристайлу (в дисциплине слоуп-стайл) Лана Прусакова и Дмитрий Мулендеев.

Кроме того, в списке претендентов еще несколько спортсменов, родившихся в нашей республике или имеющих чувашские корни.

Назовем их: Нкеирука Езех (Москва) – керлинг, Наталья Ильина (Московская область) – лыжные гонки, фигуристки – одиночница Аделина Сотникова (Москва) и Ксения Столбова (Санкт-Петербург), парное катание. Всего в списке кандидатов представлено пятнадцать видов спорта.