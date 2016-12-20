Социальная поддержка будет адресной

ПОЯСНЕНИЯ ДАЮТ МИНИСТРЫ

На прошедшей сессии Госсовета Чувашии бурно обсуждались вопросы об отмене льготной карты на проезд и прекращении выплат на третьего ребенка многодетным семьям. За комментариями мы обратились к руководителям республиканских министерств, курирующих эти вопросы.

Михаил РЕЗНИКОВ, министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашии:

– В связи с нагрузкой на бюджет перед нами стоял непростой выбор – оставить социально важные маршруты или льготную карту на проезд. Кабинетом Министров был выбран первый вариант. К сожалению, изменения коснутся таких льготников, как ветераны труда, участники войны, инвалиды… Однако льготная карта не перестанет работать, теперь она будет представлять собой электронный кошелек, куда можно будет зачислять деньги на проезд. При этом разница между стоимостью наличного и безналичного проезда будет компенсирована, и пассажиры будут экономить 20 процентов своих средств.

Кроме того, льготным категориям населения будет выделяться компенсация. Допустим, проездной на определенный вид городского транспорта стоит 700­750 рублей, а Минтруд республики будет возвращать льготнику 150 рублей. То есть льготы не отменяются, просто поддержка теперь будет предоставляться более адресно.

Сергей ДИМИТРИЕВ, министр труда и социальной защиты Чувашии:

– Всего в Чувашии 56 видов детских пособий, их сумма колеблется от 164 до 2 тысяч рублей, чего нет ни в одном субъекте ПФО. Ряд пособий с нового года будут увеличены. Однако выплаты на третьего ребенка прекратятся, поскольку за последнее время в Чувашии улучшились показатели рождаемости. Уточню, если дети родились в 2014, 2015 и 2016 году, выплаты еще можно получить. А вот если ребенок родится после первого января 2017 года – выплат не будет. Между тем республиканский материнский капитал на 100 тысяч и предоставление земельных участков многодетным семьям сохраняются.