Хозяйки оказались неуступчивыми

Девушки баскетбольной команды ЧГУ «Атланта» в рамках чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола (дивизион ТОП, группа «Запад») дважды сразились на выезде с соперницами из Удмуртского государственного университета.
Первую свою баталию в Ижевске баскетболистки Чувашского государственного университета выиграли со счетом 70:35, вторую уступили – 53:61. И сейчас они держатся в турнирной таблице на пятом месте, опережая по разнице забитых и пропущенных мячей своих будущих визави из Поволжского государственного технологического университета (Йошкар-Ола). Правда, эта встреча состоится на поле ПГТУ только в середине января 2017 года. А лучшей из чебоксарок в Ижевске стала студентка отделения журналистики филологического факультета ЧГУ Зарина Сиярова (№ 15), которая по сумме двух матчей набрала 32 очка.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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