От Алатыря до Ядрина

ПОМОГЛИ УБРАТЬ СНЕГ

БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. Учащиеся Татарско-Сугутской школы помогли ветерану.

Ребята часто помогают участникам войны, труженикам тыла и просто одиноким пожилым людям. В этот раз дружной командой ученики 8 класса под руководством старшей вожатой Чулпан Вахитовой навестили участника войны Абдуллу Насыбуллова, который проживает один.

«Тимуровцы» убрали снег со двора, помыли полы в доме. А после работы ветеран рассказал учащимся о фронтовых годах, школьники задавали вопросы и фотографировались с фронтовиком на память.

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ

ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН. Всего в районе работают двенадцать фельдшерско-акушерских пунктов, а на днях в деревне Байдеряково торжественно открыли первый в районе модульный ФАП.

Современный ФАП – большая радость не только для жителей деревни Байдеряково, но и для всего Трехбалтаевского сельского поселения. В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое оборудование, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление, помещения оборудованы местными вытяжными устройствами, а чистоту воздуха поддерживают бактерицидные рециркуляторы.

«Строительство ФАПов, программа поддержки местных инициатив – все это ведет к улучшению качества жизни сельчан и к тому, что молодежь, наконец, перестанет уезжать в большие города, останется жить и работать на селе», – выразил надежду глава администрации Шемуршинского района Владимир Денисов, разрезая алую ленточку у входа в яркое желто-красное здание.

КОГДА СЕЛА – ТЕЗКИ

КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. В Чурачиках принимали гостей из одноименного села Цивильского района.

История двух сел началась в давние времена. По рассказам местных исследователей, после разорения монголо-татарами Волжской Булгарии часть народа переселилась в центральные и северные районы территории современной Чувашии. Возле поселения Сюрбеево (ныне город Цивильск) расположилась деревня Чурачики. Позже ее выходцы основали поселения на территории Комсомольского района. Кстати, слово «Чурачики» есть и в названиях некоторых деревень Чебоксарского района.

Вот и решили родственные села организовать мост дружбы. На прошлой неделе делегация из Чурачиков Цивильского района приехала в Комсомольский район. Гостей встретили хлебом-солью, задорными чувашскими и татарскими песнями, танцами. В сельском клубе открылась выставка народных умельцев: здесь были и ткани ручной работы, напольные и настенные ковры, вышитые картины, самодельные яркие букеты цветов. А за большим и дружным столом сельчане поделились друг с другом своими заботами и успехами, говорили о бюджете поселения и благоустройстве. На прощание чурачикцы Комсомольского района пообещали нанести ответный визит своим тезкам из Цивильского района.

В ДОМЕ НОВОСЕЛЬЕ

УРМАРСКИЙ РАЙОН. Замечательный подарок к Новому году получили девять семей из поселка Урмары. На днях переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир в доме № 2 по улице Некрасова.

Глава Урмарского района Михаил Пуклаков поздравил новоселов и отметил особую важность программы по переселению граждан из аварийного жилья, благодаря которой жители 35 аварийных домов района, а это 146 семей, получили новые квартиры.

В числе почетных гостей был и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов. Он отметил, что по программе на переселение граждан республики из аварийного жилья выделено более 5 млрд. рублей.

Побывали высокие гости и в одной из новых квартир: стены оклеены обоями, установлены газовые плиты и котлы, сантехника. Расчет за подачу тепла, света и воды жильцами будет производиться по показателям индивидуальных приборов учета.