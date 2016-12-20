ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
14:10 22.12.2016
Журналисты «Советской Чувашии» и Национального телевидения примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина
16:37 21.12.2016
С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%
14:46 21.12.2016
В Чебоксарах для борьбы с гололедом используют безопасный реагент «Бионорд»
8:20 20.12.2016
 2
Чебоксары — в топе самых узнаваемых и привлекательных
7:20 20.12.2016
 1
В Чебоксарах нарушителям правил парковки грозит эвакуация
16:49 19.12.2016
 1
Михаил Игнатьев запретил продажу «фанфуриков» во всех торговых точках Чувашии
13:02 19.12.2016
В Доме Правительства Чувашской республики стартовала оздоровительная акция «Неделя без лифта»
16:56 16.12.2016
Чебоксарская школа № 10 названа лучшей по развитию чувашеведения
8:35 16.12.2016
 4
Пожилая жительница Чебоксар упала в шахту лифта
13:59 14.12.2016
Представители Чувашской Республики приняли участие в работе IV Всероссийского форума рабочей молодежи
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, От Алатыря до Ядрина
От Алатыря до Ядрина

Ветераны благодарят ребят и за помощь, и за общение.ПОМОГЛИ УБРАТЬ СНЕГ
БАТЫРЕВСКИЙ РАЙОН. Учащиеся Татарско-Сугутской школы помогли ветерану.
Ребята часто помогают участникам войны, труженикам тыла и просто одиноким пожилым людям. В этот раз дружной командой ученики 8 класса под руководством старшей вожатой Чулпан Вахитовой навестили участника войны Абдуллу Насыбуллова, который проживает один.
«Тимуровцы» убрали снег со двора, помыли полы в доме. А после работы ветеран рассказал учащимся о фронтовых годах, школьники задавали вопросы и фотографировались с фронтовиком на память.

ПЕРВЫЙ МОДУЛЬНЫЙ
ШЕМУРШИНСКИЙ РАЙОН. Всего в районе работают двенадцать фельдшерско-акушерских пунктов, а на днях в деревне Байдеряково торжественно открыли первый в районе модульный ФАП.
Современный ФАП – большая радость не только для жителей деревни Байдеряково, но и для всего Трехбалтаевского сельского поселения. В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимое оборудование, имеется холодное и горячее водоснабжение, отопление, помещения оборудованы местными вытяжными устройствами, а чистоту воздуха поддерживают бактерицидные рециркуляторы.
«Строительство ФАПов, программа поддержки местных инициатив – все это ведет к улучшению качества жизни сельчан и к тому, что молодежь, наконец, перестанет уезжать в большие города, останется жить и работать на селе», – выразил надежду глава администрации Шемуршинского района Владимир Денисов, разрезая алую ленточку у входа в яркое желто-красное здание.

Чурачикцы встречали гостей песнями и танцами.КОГДА СЕЛА – ТЕЗКИ
КОМСОМОЛЬСКИЙ РАЙОН. В Чурачиках принимали гостей из одноименного села Цивильского района.
История двух сел началась в давние времена. По рассказам местных исследователей, после разорения монголо-татарами Волжской Булгарии часть народа переселилась в центральные и северные районы территории современной Чувашии. Возле поселения Сюрбеево (ныне город Цивильск) расположилась деревня Чурачики. Позже ее выходцы основали поселения на территории Комсомольского района. Кстати, слово «Чурачики» есть и в названиях некоторых деревень Чебоксарского района.
Вот и решили родственные села организовать мост дружбы. На прошлой неделе делегация из Чурачиков Цивильского района приехала в Комсомольский район. Гостей встретили хлебом-солью, задорными чувашскими и татарскими песнями, танцами. В сельском клубе открылась выставка народных умельцев: здесь были и ткани ручной работы, напольные и настенные ковры, вышитые картины, самодельные яркие букеты цветов. А за большим и дружным столом сельчане поделились друг с другом своими заботами и успехами, говорили о бюджете поселения и благоустройстве. На прощание чурачикцы Комсомольского района пообещали нанести ответный визит своим тезкам из Цивильского района.

В этом же доме квартиры предоставлены и четверым детям-сиротам.В ДОМЕ НОВОСЕЛЬЕ
УРМАРСКИЙ РАЙОН. Замечательный подарок к Новому году получили девять семей из поселка Урмары. На днях переселенцам из аварийного жилья вручили ключи от новых квартир в доме № 2 по улице Некрасова.
Глава Урмарского района Михаил Пуклаков поздравил новоселов и отметил особую важность программы по переселению граждан из аварийного жилья, благодаря которой жители 35 аварийных домов района, а это 146 семей, получили новые квартиры.
В числе почетных гостей был и заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Владимир Максимов. Он отметил, что по программе на переселение граждан республики из аварийного жилья выделено более 5 млрд. рублей.
Побывали высокие гости и в одной из новых квартир: стены оклеены обоями, установлены газовые плиты и котлы, сантехника. Расчет за подачу тепла, света и воды жильцами будет производиться по показателям индивидуальных приборов учета.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
— В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ РАЙОНЕ сегодня состоится торжественная церемония открытия кинозала в районном Доме культуры.
— В ЯДРИНСКОМ РАЙОНЕ в районном художественно-краеведческом музее открылась выставка уникальных экспонатов. Среди интересных вещей – железный утюг весом в полпуда, старинные монеты, винтовка Мосина образца 1891 года, метрические книги конца XIX начала XX веков и материалы о меценатах Таланцевых.
— В ВУРНАРСКОМ РАЙОНЕ открыта «горячая линия»: граждане смело могут рассказать о случаях принудительного сбора с родителей денежных средств в школах и садиках, сообщает прокуратура района. Позвонить можно по номерам: 2-54-04, 2-75-38.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, От Алатыря до Ядрина, .

22.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Остановить эскалацию насилия, пока не прозвонил колокол

Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам

Трагические события вчерашнего вечера – убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, трагический инцидент в Берлине, стрельба перед посольством США в Анкаре и у исламского центра в Цюрихе – безусловно, имеют одну важную точку пересечения. (далее…)
Рубрики
Архив
Декабрь 2016
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
  • 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 94 queries in 0,528 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев