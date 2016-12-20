РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
22-30 декабря
Новогодние мероприятия. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+). Праздничное представление у елки.
Начало в 10.00 и 13.00.
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
26, 27 и 30 декабря
Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+). Начало в 14.00.
ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
26-30 декабря
Новогоднее представление у елки.
«Красная Шапочка и инопланетяне» (0+).
Начало в 11.00 и 14.00.
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
26 декабря (днем)
Дуэт-театр марионеток «Вито». «Предновогодняя история» (0+),
(вечером) Музыкальный вечер «Романсы вчера, сегодня и всегда..» (6+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.
28 и 29 декабря
Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+).
Начало в 12.00.
ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
26 декабря
А. Анатольева по мотивам Г. Х. Андерсена «Снежная королева» (0+).
28-30 декабря
Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+).
Начало 26, 28 и 29 декабря в 10.00 и 13.00, 30 декабря – в 13.00.
ФИЛАРМОНИЯ
26 декабря
Зал Камерного театра. Романс вчера, сегодня и всегда. С участием Маргариты Финогентовой, Сергея Каткова, Динары Федотовой и Сергея Кузнецова (12+).
27 декабря
Концертный зал филармонии. Музыкальная шоу-программа «Новый год зажигает» с участием Маргариты Финогентовой, Юрия Каткова, Сергея Кузнецова, Динары Федотовой, ансамблей Дуняша Style, Nota G, Сявал (12+).
Начало в 19.00.
ТЕАТР КУКОЛ
30 декабря
Премьера! Ю. Яковлев «Умка» (0+).
Начало в 18.00.
31декабря
М. ЮХМА «БЕЛАЯ ШУБКА ДЛЯ ЗАЙЧОНКА» (0+). НАЧАЛО В 10.30 И 13.00.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»)
26-29 декабря
Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 10.00 и 12.30.