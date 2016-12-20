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14:10 22.12.2016
Журналисты «Советской Чувашии» и Национального телевидения примут участие в пресс-конференции Президента России Владимира Путина
16:37 21.12.2016
С 1 января 2017 года госуслуги в электронном виде станут дешевле на 30%
14:46 21.12.2016
В Чебоксарах для борьбы с гололедом используют безопасный реагент «Бионорд»
8:20 20.12.2016
 2
Чебоксары — в топе самых узнаваемых и привлекательных
7:20 20.12.2016
 1
В Чебоксарах нарушителям правил парковки грозит эвакуация
16:49 19.12.2016
 1
Михаил Игнатьев запретил продажу «фанфуриков» во всех торговых точках Чувашии
13:02 19.12.2016
В Доме Правительства Чувашской республики стартовала оздоровительная акция «Неделя без лифта»
16:56 16.12.2016
Чебоксарская школа № 10 названа лучшей по развитию чувашеведения
8:35 16.12.2016
 4
Пожилая жительница Чебоксар упала в шахту лифта
13:59 14.12.2016
Представители Чувашской Республики приняли участие в работе IV Всероссийского форума рабочей молодежи
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Главное, Культура
Репертуар

РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
22-30 декабря
Новогодние мероприятия. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+). Праздничное представление у елки.
Начало в 10.00 и 13.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА
26, 27 и 30 декабря
Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+). Начало в 14.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА
26-30 декабря
Новогоднее представление у елки.
«Красная Шапочка и инопланетяне» (0+).
Начало в 11.00 и 14.00.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР
26 декабря (днем)
Дуэт-театр марионеток «Вито». «Предновогодняя история» (0+),
(вечером) Музыкальный вечер «Романсы вчера, сегодня и всегда..» (6+).
Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.
28 и 29 декабря
Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+).
Начало в 12.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ
26 декабря
А. Анатольева по мотивам Г. Х. Андерсена «Снежная королева» (0+).
28-30 декабря
Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+).
Начало 26, 28 и 29 декабря в 10.00 и 13.00, 30 декабря – в 13.00.

ФИЛАРМОНИЯ
26 декабря
Зал Камерного театра. Романс вчера, сегодня и всегда. С участием Маргариты Финогентовой, Сергея Каткова, Динары Федотовой и Сергея Кузнецова (12+).
27 декабря
Концертный зал филармонии. Музыкальная шоу-программа «Новый год зажигает» с участием Маргариты Финогентовой, Юрия Каткова, Сергея Кузнецова, Динары Федотовой, ансамблей Дуняша Style, Nota G, Сявал (12+).
Начало в 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ
30 декабря
Премьера! Ю. Яковлев «Умка» (0+).
Начало в 18.00.
31декабря
М. ЮХМА «БЕЛАЯ ШУБКА ДЛЯ ЗАЙЧОНКА» (0+). НАЧАЛО В 10.30 И 13.00.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»)
26-29 декабря
Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).
Начало в 10.00 и 12.30.

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Метки: Главное, Культура, .

22.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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