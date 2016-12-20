РУССКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

22-30 декабря

Новогодние мероприятия. И. Широбокова «Лесной дозор» (0+). Праздничное представление у елки.

Начало в 10.00 и 13.00.

ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

26, 27 и 30 декабря

Новогоднее представление для детей «Путешествие в сказку» (0+). Начало в 14.00.

ЧУВАШСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ К.В. ИВАНОВА

26-30 декабря

Новогоднее представление у елки.

«Красная Шапочка и инопланетяне» (0+).

Начало в 11.00 и 14.00.

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР

26 декабря (днем)

Дуэт-театр марионеток «Вито». «Предновогодняя история» (0+),

(вечером) Музыкальный вечер «Романсы вчера, сегодня и всегда..» (6+).

Начало днем в 11.00, вечером – в 19.00.

28 и 29 декабря

Театр клоунады Мимени Че. «Шкодники» (6+).

Начало в 12.00.

ТЮЗ ИМЕНИ М. СЕСПЕЛЯ

26 декабря

А. Анатольева по мотивам Г. Х. Андерсена «Снежная королева» (0+).

28-30 декабря

Малый зал. А. Кружнов «Елка и Белка» (0+).

Начало 26, 28 и 29 декабря в 10.00 и 13.00, 30 декабря – в 13.00.

ФИЛАРМОНИЯ

26 декабря

Зал Камерного театра. Романс вчера, сегодня и всегда. С участием Маргариты Финогентовой, Сергея Каткова, Динары Федотовой и Сергея Кузнецова (12+).

27 декабря

Концертный зал филармонии. Музыкальная шоу-программа «Новый год зажигает» с участием Маргариты Финогентовой, Юрия Каткова, Сергея Кузнецова, Динары Федотовой, ансамблей Дуняша Style, Nota G, Сявал (12+).

Начало в 19.00.

ТЕАТР КУКОЛ

30 декабря

Премьера! Ю. Яковлев «Умка» (0+).

Начало в 18.00.

31декабря

М. ЮХМА «БЕЛАЯ ШУБКА ДЛЯ ЗАЙЧОНКА» (0+). НАЧАЛО В 10.30 И 13.00.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР ДРАМЫ (МИМ-ТЕАТР «ДОЖДЬ»)

26-29 декабря

Снежное шоу «Веселый снегопад» (6+).

Начало в 10.00 и 12.30.