Главное, Культура Попали в хор совершенных голосов Учащиеся Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина вошли в число участников Детского хора России. В состав самого большого детского коллектива из лучших голосов ребята попали в результате конкурсного прослушивания.

Детский хор России – постоянно действующий хоровой коллектив, принимающий участие в крупных государственных и международных мероприятиях. Это успешный проект Всероссийского хорового общества, реализованный благодаря личной поддержке Президента России Владимира Путина.

Первый концерт Детского хора России состоялся 8 января 2014 года в Санкт-Петербурге на Новой сцене Мариинского театра. Затем принял участие в торжественной церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи, в праздновании Дня России в Крыму и Севастополе, выступил с концертом в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2015 года в Большом театре в Москве.

27 декабря 2016 года Детский хор России выступит в Государственном Кремлевском дворце на заседании Государственного Совета Российской Федерации. Для участия в концерте отобрано около тысячи молодых талантов из разных уголков страны. В состав хора вошли и юные музыканты из Чувашии, в том числе – учащиеся хорового отделения Чебоксарской детской музыкальной школы № 5 имени Ф.М. Лукина. Их голоса мы скоро и услышим среди самых лучших в России. Наталья ТОЛОКНОВА

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