В хоккей играют настоящие мужчины

Почти две сотни катков и хоккейных коробок, включая крытые в Чебоксарах, Новочебоксарске и в Вурнарах, готовы для участников очередных республиканских детских соревнований по хоккею «Золотая шайба».
Нынешние состязания пройдут во всех городах и районах Чувашии сразу в нескольких соревновательных группах – среди игроков младшего (2006-2007 годов рождения), среднего (2004-2005 годов рождения), старшего (2002-2003 годов рождения) возрастов, а также в группе допризывной молодежи. В Чебоксарах уже стартовали игры старшей возрастной группы, причем ледовые битвы здесь запланированы сразу в семи соревновательных зонах. Хоккеисты же других возрастов возьмут свои старты в первых числах наступающего года. Ну а общее число команд-участниц, по прикидкам специалистов республиканского Минобразования, должно превысить несколько сотен.
Константин КОСАЧЕВ, председатель Комитета Совета Федерации по международным делам
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