Попали в дело

ПОСКОЛЬЗНУЛСЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

В Чебоксарах за нарушение правил охраны труда, послужившее причиной тяжелого несчастного случая, на 50 тысяч рублей оштрафовано ООО «Зеленый город».

Об этом сообщает Госинспекция труда в республике. В ноябре беда случилась с рабочим зеленого строительства, занятым на обрезке крон деревьев по Эгерскому бульвару. При переходе на другое место работы, не осмотревшись по сторонам, он поскользнулся и упал, получив тяжелую травму спины – повредил позвоночник. Прораб вызвал «скорую помощь», и пострадавшего отправили в ГКБ № 1.

Согласно акту расследования несчастного случая на производстве основной его причиной названо неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест – производственные площадки не были очищены от гололеда. Помимо организации оштрафовано и должностное лицо, ответственное за это.

ЗАСТРОЙЩИК НЕДОРАБОТАЛ

Прокуратура Красноармейского района и главный специалист-эксперт отдела реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья Минстроя республики провели проверку на предмет соблюдения градостроительного законодательства.

Речь о строительстве многоквартирного дома 5 по улице Васильева в селе Красноармейское. Оно проведено на основании муниципального контракта, заключенного в декабре 2014 года между администрацией Красноармейского района и ООО «Доверие Плюс» в рамках реализации республиканской целевой программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Застройщик построил дом с нарушением проектной документации. Высота подвального помещения оказалась выше предусмотренной проектом. Работы по изоляции фундамента здания с применением экструдированного пенополистирола не проведены, в системе водоснабжения дома не установлен греющий кабель.

Возбужденное прокуратурой административное дело направлено для рассмотрения в Минстрой республики.