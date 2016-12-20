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Главное, Право
Страховщик выплатит неустойку

Ленинский районный суд Чебоксар признал обоснованным решение мирового судьи о взыскании со страховой организации в пользу гражданина неустойки за несоблюдение срока страховой выплаты.
Страховая компания, не согласившись с этим решением, подала апелляцию. При этом ссылалась на то, что взыскание неустойки в данном случае является неправомерным. Потому что возникшие между сторонами правоотношения по договору страхования не подпадают под действие федерального закона о защите прав потребителей, а регулируются законодательством о страховании.
Отказывая в удовлетворении жалобы, районный суд опирался на постановление пленума Верховного суда РФ от 2013 года. А в нем разъясняется, что отношения по добровольному страхованию имущества граждан регулируются не только законодательством о страховании. На такие договоры распространяется и закон о защите прав потребителей, когда страхование осуществляется исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и других нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью.
Специальными законами, регулирующими правоотношения по договору добровольного страхования имущества граждан (глава 48 «Страхование» ГК РФ и Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), ответственность страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения не предусмотрена.
Законом либо соглашением сторон может быть предусмотре-на обязанность должника уплачивать неустойку (пени) при просрочке исполнения денежного обязательства. В подобных случаях суду следует исходить из того, что кредитор вправе предъявить требование о применении одной из этих мер, не доказывая факта и размера убытков, понесенных им при неисполнении денежного обязательства, если иное прямо не предусмотрено законом или договором.
Законом о защите прав потребителей (п. 5 ст. 28) предусмотрена ответственность за нарушение сроков оказания услуги потребителю в виде уплаты неустойки, начисляемой за каждый день просрочки в размере трех процентов цены оказания услуги, а если она договором об оказании услуг не определена – общей цены заказа. Цена страховой услуги определяется размером страховой премии.
И если страхователь заявляет требование о взыскании неустойки, предусмотренной законом о защите прав потребителей, оно подлежит удовлетворению, а неустойка – исчислению в зависимости от цены оказания услуги, то есть от размера страховой премии.
Таким образом, констатировал суд, доводы истца не обоснованы, страховой компании придется выплатить неустойку за несоблюдение срока страховой выплаты. Решение суда вступило в силу.
Но не всегда истцы по страховым вопросам находят в судах поддержку. К примеру, тот же Ленинский райсуд отказал чебоксарцу в удовлетворении иска по взысканию оплаченной стоимости услуги страхования жизни и здоровья.
Горожанин (назовем его Иваном Петровичем) хотел расторгнуть договор, требовал вернуть стоимость оплаченной им, но не оказанной услуги страхования жизни. И поведал суду свою историю. Банк выдал ему потребительский кредит сроком на 60 месяцев с ежемесячным платежом. При заключении договора сотрудники кредитной организации предложили клиенту подписать заявление (бланк дали) на присоединение к программе коллективного страхования. Страховая премия по договору составила более 40 тысяч рублей руб. Эта сумма была включена в сумму кредита.
При оформлении кредита у заемщика не было возможности выбрать страховую компанию. Ежемесячно он платил определенные договором суммы. В марте этого года погасил кредит и написал в банк заявление об отказе в дальнейшем от участия в программе страхования. Однако ему в том отказали.
В ходе судебного разбирательства выяснилось, что банк свои обязательства по договору выполнил в полном объеме. Также на основании заявления Ивана Петровича ему оказана финансовая услуга по подключению к программе добровольного страхования жизни и здоровья и в связи с недобровольной потерей работы заемщика банка.
Отказывая в удовлетворении требований истца, суд исходил из того, что договор он подписал добровольно. По закону исполнение обязательств по кредитному договору может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами. В данном случае банк предоставил заемщику деньги на условиях, предусмотренных им в кредитном договоре. То есть страхование жизни и здоровья заемщика является допустимым способом обеспечения возврата кредита.
Истцу под роспись было разъяснено, что если он не заплатит за подключение к программе страхования, то банк не обязан заключать в отношении него договор страхования, а кредит ему все равно бы выдали. В данном случае заемщик добровольно подписал заявление о страховании.
В общем, суд счел претензии истца необоснованными, потому что страховую услугу ему никто не навязывал. Оснований для расторжения договора также не усмотрел. А вывод какой – не переплатил бы Иван Петрович сорок тысяч рублей, взвесив все «за» и «против» до подписания заявления о страховании, которое ему предложили.

Фото kalkuljator-osago.ru

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Метки: Главное, Право, .

22.12.2016 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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