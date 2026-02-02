На обед — ёлки

В детском парке имени космонавта А.Г. Николаева в Чебоксарах завершилась акция по сбору новогодних елей и сосен для обитателей зооуголка «Ковчег». Неравнодушные горожане не выбрасывали деревья, а отдавали их на корм для животных. Всего было передано более 150 елок, которыми с удовольствием полакомились козы, овцы, альпаки, лисы, алтайские маралы, белки и многие другие зверушки. Для подопечных зооуголка хвоя — это ценный источник полезных веществ. Также в парке отметили, что веточки используются для создания теплых подстилок и мягкого покрытия.