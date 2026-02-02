ВЛАДИМИР ПУТИН,

Президент Российской Федерации:

«На протяжении столетий с Россией происходили разные события, драматические события. Но абсолютным феноменом является то, что во времена Смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а значит, и общей российской государственности, когда образовалось Ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории.

То же самое было и в более позднее время, во времена нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии. Они тоже были объединены, но их объединение было основано на совершенно других принципах: их объединяло желание наживы, желание «оттяпать» у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, наши семьи, нашу культуру, наши традиции. Такое единство является самым мощным и самым сильным».