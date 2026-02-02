В Канашском медцентре отремонтируют родильное и гинекологическое отделения

Региональным центром закупок объявлен открытый конкурс на капитальный ремонт родильного и гинекологического отделений Канашского межрайонного медицинского центра.

Из федерального и республиканского бюджетов на обновление выделено более 216 млн рублей. Итоги конкурса подведут не позднее 25 февраля. По условиям контракта работы должны быть выполнены до 1 ноября 2026 года.

Это самая крупная закупка, объявленная на прошлой неделе Региональным центром закупок. Кстати, всего на электронной площадке было размещено 335 закупок на 1,3 млрд рублей. Из них: для государственных нужд — 278, для муниципальных — 57.

«Первое полугодие в сфере закупок является активным периодом, — отмечает руководитель Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам Сергей Егоров. — Государственные и муниципальные заказчики стремятся эффективно использовать выделенные бюджетные средства, обеспечивая максимальную экономию и качество приобретаемых товаров, работ и услуг».