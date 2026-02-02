«Князь тишины» в Чебоксарах

Вячеслав Бутусов напомнил, как любили в его эпоху

В столице Чувашии случилось событие, которое сложно назвать просто концертом. Это было коллективное возвращение в ту эпоху, где «правда была одна», где мир казался романом, а он, как выяснилось, оказался повестью.

Зал — это портрет поколения тех, кому за сорок. Тех, для кого песня «Я хочу быть с тобой» была саундтреком к началу большой любви, а тексты учились наизусть, как молитвы, дающие силы. Для них фильм «Брат» — не просто культовое кино, а часть личной биографии, где Бодров — не актер, а почти брат. Это поколение родителей, которое по-прежнему верит, что духовное — выше материального, и которое до сих пор ищет и находит свои «Крылья».

И когда зазвучали знакомые рифмы «Скованных одной цепью», зал взорвался единым порывом. Люди вскакивали с мест, превращая пространство в единое море, где уже не было возраста, а была только узнаваемая с юности энергия. Так же отчаянно и искренне звучала и мощная баллада «Прогулки по воде».

А в центре этого шторма — Вячеслав Бутусов. Все такой же невозмутимый, слегка застенчиво-сдержанный — «Князь тишины». На его фоне гитаристы и барабанщик лихо хулиганят, заводя рок-н-ролльные импровизации, но он остается эпицентром спокойной, невероятной силы. К нему за все эти годы не приклеилась грязь, суета и лишний шум. Он на сцене благороден. Абсолютно искренен и потому — прекрасен.

Это был вечер удивительной красоты и чистоты. Не ностальгия, а подтверждение того, что любовь, зародившаяся в эпоху, «когда небо было ближе», жива. Чебоксары ответили Бутусову полным залом этой любви. И получили взамен честный, мощный и пронзительный диалог длиною в целую жизнь.

Без фонограмм, без суеты — только живой звук, узнаваемая хрипотца в голосе и та самая искренность, которая заставляет звучать каждую песню как в первый раз. Фото автора