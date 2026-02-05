С мыслями о Родине

Депутат Государственной Думы России от Чувашии Алена Аршинова вместе со старшеклассниками из чебоксарского лицея № 4 приняла участие в арт-проекте «От Победы к Победе!». В стенах культурно-выставочного центра «Радуга» они подготовили послания участникам специальной военной операции.

Сначала для школьников провели интерактивную экскурсию по медиатеке Государственного Русского музея, которая сквозь три столетия русского искусства раскрывает тему защиты Отечества. Затем ребята приняли участие в мастер-классе и сами расписали футболки, вкладывая в рисунок особый смысл, который напоминал бы бойцам СВО о своей родине. Также молодые люди пишут военнослужащим письма с пожеланиями стойкости и храбрости в бою с врагом.

На встрече с детьми Алена Аршинова рассказала о различных патриотических партийных проектах. Например, «Парта Героя» реализуется с 2018 года. «На сегодня более 30 тысяч «Парт Героев» по всей стране. В Чувашии таких парт — 180. Это проект о людях, которых нельзя забыть. Все начиналось с героев Великой Отечественной войны, с героев спорта, науки, культуры. Теперь к ним относятся и участники специальной военной операции», — подчеркнула Алена Игоревна.

Развивается и партийный проект «Лица Героев», в рамках которого в школах рисуют муралы с портретами героев. При этом парламентарий не обошла стороной законотворческую работу в Госдуме РФ, направленную на всестороннюю поддержку участников спецоперации и их семей. Только в прошлом году был инициирован целый пакет законов, которые расширили соцзащиту бойцов. Среди них — право на допотпуск для членов семей, бесплатный проезд к местам военно-врачебной экспертизы, сохранение льгот для детей после совершеннолетия, а также возможность для защитников Родины бесплатно получить второе среднее профессиональное образование. «Всего мы приняли 154 закона о поддержке участников СВО», — добавила Алена Игоревна.

С особенным чувством, в атмосфере единения и причастности к общему делу ребята приступили к самому важному — изготовлению подарков для бойцов на СВО. Алена Аршинова тоже взялась за кисть, чтобы нанести рисунок на футболку.

Парламентарий и чебоксарские школьники также окунулись в историю проводов и встреч рекрутов на мультимедийном представлении «Салтак юррисем. Рекрутские песни». Гости узнали, что чувашские рекрутские песни зародились в XVIII веке и развивались на протяжении трех столетий, отражая традиции обряда проводов новобранцев. Они становились не только способом поднятия духа, но и важным элементом жизни солдат.