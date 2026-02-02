Русский из страны пирамид

Решение заключить контракт с Министерством обороны России уроженец Арабской Республики Египет Аббас Абдуллах Саид принял два года назад, узнав о том, что таким образом иностранцы, согласно Указу Президента РФ, могут получить гражданство в упрощенном порядке.

Для 23-летнего египтянина это был важный вопрос: именно в России он хотел жить и работать, ведь в Чувашии он встретил свою вторую половину. Молодого мужчину даже не остановило отсутствие военного опыта.

Саиду, можно сказать, повезло — командир войсковой части, сражавшейся на Донецком направлении, куда он попал, понимал арабский еще со службы в Сирии. Да и отношения с другими бойцами сложились так, что рядовой с позывным «Араб» сразу почувствовал себя среди своих. Поначалу, конечно, не обошлось без дружеского подтрунивания над «загорелостью» новичка эвакуационной группы, но россияне, как известно, могут выглядеть по-разному.

Пройдя обучение, контрактник из страны пирамид стал стрелком противотанковой управляемой ракеты, а вернувшись в строй после первого ранения, перешел в штурмовики. Смерть еще дважды дышала в затылок, особенно когда Аббас Абдуллах, единственный выживший из группы, с тяжелым ранением спины и неподвижной ногой, два десятка километров добирался до своих.

В военных госпиталях Айдара и Казани Аббас Абдуллах Саид провел четыре месяца. Все это время его супруга Яна была рядом. «Она у меня очень хорошая», — говорит мужественный боец с такой теплотой и нежностью, что сразу проникаешься симпатией к этой незнакомой тебе землячке, которая помогла своему любимому пройти все испытания судьбы. И, конечно, она вела съемку для семейного архива, когда благоверного пригласили в Управление по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике для торжественного принятия присяги гражданина Российской Федерации.

Русский текст египтянин произнес без запинки — почти два года полного языкового погружения не прошли даром. Но участие в СВО, конечно, помогло не только в этом. Аббас Абдуллах Саид возмужал, а главное — почувствовал общность со страной, гражданином которой стал.

По данным Управления по вопросам миграции МВД по Чувашской Республике, в 2025 году упрощенным порядком получения российского гражданства воспользовались 53 иностранца— участника СВО.

Россиянином уроженец Арабской Республики Египет стал после двух лет участия в СВО. Трижды был ранен, награжден медалью «За отвагу». Фото Управления по вопросам миграции МВД по Чувашии