АЛЕНА ЕЛИЗАРОВА,

министр труда и социальной защиты Чувашской Республики:

«Сегодня в Чувашии функционирует уже 26 пунктов проката детских принадлежностей. Пункты проката предлагают широкий спектр детских товаров первой необходимости, среди которых коляски и кроватки, стульчики для кормления и манежи, автолюльки и автокресла, ходунки и детские санки. Все товары предоставляются на безвозмездной основе сроком до полугода с возможностью последующего продления. Родители освобождаются от значительных материальных затрат на приобретение дорогостоящих вещей, используемых непродолжительное время. Это особенно важно для молодых семей, студентов и многодетных родителей. Наша задача — чтобы каждая семья в республике чувствовала реальную поддержку. Важнейшую роль в достижении наших целей играют национальные проекты и региональные программы, активная поддержка Главы Чувашии Олега Николаева. Вместе мы способны обеспечить достойное будущее нашим детям и укрепить институт семьи как основу нашего общества».