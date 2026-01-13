Леонид Черкесов провел очередной прием граждан

Обратились с инициативами и проблемами

Председатель Государственного Совета Чувашии Леонид Черкесов провел очередной прием жителей республики в Штабе общественной поддержки «Единой России». В частности, поступило предложение организовать самое массовое одновременное чтение поэмы Константина Иванова «Нарспи» и установить рекорд страны. Спикер парламента поддержал инициативу и посоветовал расширить круг участников. Кроме того, на встрече были рассмотрены вопросы защиты граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков до введения эскроу-счетов, создания ТОС, работы ЖКХ, оказания своевременной медицинской помощи, сообщили в Госсовете республики. Все темы взяты на контроль.