Защитилась на твёрдую пятёрку

Преподаватель Чувашского педагогического колледжа имени Н.В. Никольского Лариса Софронова стала победителем первого Всероссийского конкурса «Методист года России» в номинации «Преподаватель СПО». Для достижения успеха наша землячка преодолела серьезные испытания в Москве, в том числе защиту авторских методик, кейс-марафон по современным направлениям — цифровым навыкам и функциональной грамотности, сообщил Глава региона Олег Николаев в своем телеграм-канале. Специалист из Чувашии выдержала острую конкуренцию — более 1800 участников из 82 регионов страны продемонстрировали навыки и умения в конкурсе. Руководитель республики поздравил Ларису Софронову с победой и пожелал покорять новые вершины.