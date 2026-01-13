В Минсельхозе Чувашии обсудили новый набор, седьмой по счету, в «Школу фермера»

Научат вести агробизнес

Программа предоставляет участникам возможность получить как теоретические знания, так и практические навыки ведения собственного бизнеса. В ходе встречи были определены приоритетные для экономики Чувашии специализации, по которым в текущем году проведут набор слушателей. Эти специальности выбираются с учетом анализа потребностей регионального АПК. По словам вице-премьера — министра сельского хозяйства Андрея Макушева, благодаря проекту «Школа фермера» в республике уже получили развитие такие новые направления, как ягодоводство, сыроделие и рыбоводство.

Напомним, «Школа фермера» — федеральный образовательный проект Россельхозбанка, реализуется при поддержке Минсельхоза РФ, региональных властей, аграрных вузов и успешных агропредприятий.