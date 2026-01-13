Если хочешь жить в России

Как работает государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в нашу страну для соотечественников, проживающих за рубежом? Об этом говорили на встрече с иностранными студентами, состоявшейся в ЧГУ имени И.Н. Ульянова.

Мероприятие было организовано Минтруда Чувашии и Центром карьеры вуза. Начальник отдела отраслевого ведомства Татьяна Петрова подробно рассказала о самой программе — кто может стать ее участником, какие категории иностранных студентов подпадают под определение «соотечественник». Кроме того, молодые люди узнали о пошаговом алгоритме подачи заявления и о предоставляемых мерах государственной поддержки для переселенцев.

В свою очередь, директор Центра занятости населения Чувашии Виктор Ковалев сообщил о вакансиях, доступных на рынке труда, и заработной плате для потенциальных участников государственной программы. Также он обрисовал широкий круг специальностей, востребованных на территории республики, и пригласил иностранных студентов на проводимые службой занятости ярмарки вакансий, рекомендовал активно посещать Единую цифровую платформу «Работа в России». Спикеры также ответили на многочисленные вопросы, дали персональные консультации, сообщили в региональном Минтруда.