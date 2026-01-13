Проект «Ярко в Чувашии»: растёт аудитория, меняется отношение

Проект «Ярко в Чувашии», инициированный Главой республики Олегом Николаевым в сентябре 2025 года, уже перевыполнил ожидания и продолжает наращивать обороты. Его цель вышла далеко за рамки развлечений — он работает на повышение имиджа республики, стимулирует внутренний туризм и делает досуг граждан насыщеннее.

Результаты говорят сами за себя. За несколько месяцев работы проведено более 630 мероприятий, которые посетили свыше 135 тысяч человек. Но настоящий охват — в цифровом поле: благодаря активной работе в социальных сетях аудитория проекта превысила полтора миллиона пользователей. В процесс вовлечены все ключевые учреждения: государственные театры, филармония, ансамбль песни и танца, Дом дружбы народов, библиотеки и музеи. Важным элементом стала интеграция с федеральной программой «Пушкинская карта», сделавшая культуру более доступной для молодежи от 14 до 22 лет.

Визуально проект также изменил пространство региона. Яркие баннеры с узнаваемым логотипом и единое оформление афиш создали праздничную атмосферу, подчеркнув уникальность событий.

Яркий пример — Чувашский государственный академический драматический театр имени К.В. Иванова. Только в новогодние праздники он провел около сотни мероприятий для более чем 13 тысяч зрителей. По словам директора театра Елены Николаевой, такой рост посещаемости стал прямым следствием участия в проекте. Летом театр планирует продолжить успешную работу и запустить серию эксклюзивных экскурсий по закулисью «Весь мир — театр», ожидая нового притока заинтересованной публики.

Итог этой большой работы — не только привлечение людей, но и изменение их отношения к сфере культуры. «Проект «Ярко в Чувашии» открыл для меня новое восприятие посещения библиотек. Оказалось, что это полноценное пространство для интеллектуальных занятий и творчества», — делится впечатлениями постоянная посетительница республиканской детско-юношеской библиотеки Наталья Семенова. А житель Чебоксар Михаил Смирнов ценит в проекте разнообразие и удобство: он отмечает, как легко теперь узнавать о кинопремьерах и событиях на едином портале.

Проект Главы Чувашии продолжает развиваться, он доказал, что системный подход и консолидация ресурсов способны создать в регионе живую, востребованную и инклюзивную культурную среду.

СВЕТЛАНА КАЛИКОВА,

министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики: «При постоянной поддержке Главы Чувашии Олега Николаева проект «Ярко в Чувашии» позволил культуре нашей республики обрести новый мощный импульс развития. Мы отмечаем резкое увеличение числа посетителей театров, музеев и кинозалов. Подобные мероприятия перестали быть простой развлекательной программой — они укрепляют позитивный имидж региона, стимулируют внутренний туризм и делают жизнь наших граждан насыщеннее и ярче».

Камилла Маджидова