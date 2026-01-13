Очистные сооружения загрязняют Цивиль

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Чувашии Александру Полтинину возбудить уголовное дело по информации о нарушении природоохранного законодательства в селе Калинино Вурнарского округа. Об экологической проблеме стало известно из социальных сетей. Из-за плохой работы местных очистных сооружений происходит сброс канализационных стоков на рельеф местности, в том числе в реку Большой Цивиль, что приводит к загрязнению водоемов. Обращения граждан в различные инстанции результатов не принесли. Следственным управлением СКР по Чувашии организована процессуальная проверка.