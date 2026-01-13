Овощи созревают в хороших условиях

В 2025 году сельскохозяйственные предприятия республики собрали свыше 32 тыс. тонн тепличных овощей и салатов, превысив плановые показатели на 10%.

Урожай огурцов составил 19,5 тыс. тонн, томатов выращено 12,5 тыс. тонн, салата — 0,054 тыс. тонн. В общей сложности тепличные комплексы в Чувашии занимают более 30 гектаров площадей защищенного грунта в регионе, уточняют в Минсельхозе.

По оценке экспертов, стимулом для развития отрасли стала новая мера поддержки, которая начала действовать в республике с 2025 года в рамках реализации национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

«Государство активно инвестирует в развитие агропромышленного комплекса, поддерживая инновационные проекты. К примеру, в 2025 году ООО «Позитив» получило 14,5 млн рублей из республиканского бюджета в качестве компенсации 30% затрат на создание и модернизацию теплиц для выращивания листового салата. Отмечу, что запуск первых двух тепличных комплексов ООО «Позитив» — это лишь первый шаг. Полное завершение проекта запланировано до конца 2026 года. Всего предусмотрено строительство 10 теплиц по 1200 кв. м каждая для выращивания зелени на основе гидропонной технологии. Данный проект включен в Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025-2030 годы», — прокомментировал вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Андрей Макушев.