Гимназия открылась точно в срок

Еще в одном учебном заведении Чувашии завершился капитальный ремонт.

Вот и свершилось! Вслед за лицеем № 44 своих учеников встретила и гимназия № 4. Она обрела новый, прекрасный облик, а внутри созданы максимально комфортные условия для учебы. Перелистнулась еще одна страница в истории учреждения, позади остался праздник торжественного открытия, впереди — трудовые будни и новые свершения.

Напомним, ремонтные работы начались в апреле 2025 года. Контракт был заключен с ООО «Стройхолдинг» на сумму около 300 миллионов рублей. Подрядчик выполнил все работы без отставаний от графика.

Пожалуй, в первую очередь стоит поздравить с окончанием ремонта родителей и детей — воспитанников гимназии. Ведь если вспомнить, как все начиналось год назад, то именно мамы и папы проявили наибольший скептицизм в отношении предстоящей перестройки. Дискуссии по этому поводу вылились в очень бурные публичные обсуждения. Однако общий язык был найден, учтены все нюансы организации обучения на время капремонта. И надо отдать должное властям, которые сделали все, чтобы урегулировать споры, никого не ущемляя. В итоге открытие гимназии № 4 стало большим праздником для всех.

Разделить радость с коллективом, учениками и родителями пришли те, кто приложил усилия, чтобы капремонт состоялся и завершился в срок. Среди гостей были представители Госсовета Чувашии, столичной мэрии, управления образования администрации Чебоксар, прокуратуры. Директор гимназии Антонина Буданцова лично провела их по обновленным кабинетам. Например, в кабинете химии оборудованы специальные столы для практических занятий, и теперь ребята смогут использовать современное оборудование. А в классе начальной школы почетные гости вместе с детьми приняли участие в мастер-классе по росписи елочных шаров: ребята добавляли рисунки, а взрослые писали добрые пожелания.

Как и по всей республике, здесь функционирует школьный театр. Юные артисты поприветствовали участников праздника на английском языке и поделились планами об участии в следующем сезоне театрального конкурса «АСАМ». Также гостей впечатлили работы медиастудии «Зеленка», участники которой используют профессиональную технику для освещения жизни гимназии в социальных сетях и проводят занятия в собственной медиашколе для сверстников.

Кстати, гимназия № 4 — первая школа в республике, где внедрили углубленное изучение английского языка. За десятилетия существования она завоевала неоспоримый авторитет среди педагогов, учащихся и их родителей.

Торжественная часть по случаю возвращения гимназии в строй прошла в актовом зале. Здесь состоялся праздничный концерт, со сцены звучали поздравления с обновлением школы от почетных гостей и слова благодарности от родителей и школьников.

Начальник управления образования столичной администрации Алексей Лукшин отметил, что главный приоритет для взрослых — это светлое будущее детей. «Сколько бы ни было сомнений и переживаний, совместная работа дала очень хорошие плоды: гимназия открыта в срок, с качественным ремонтом и новым содержанием образовательного процесса», — добавил Алексей Петрович.

МЕЖДУ ТЕМ

26 декабря с 15.30 до 17.00 начальник управления образования администрации города Чебоксары Алексей Лукшин проведет прямую телефонную линию. Он ответит на вопросы, касающиеся реализации программы капитального ремонта столичных школ в 2026 году.

Номер телефона для прямой связи: 23-50-06.

Предварительный прием вопросов — по телефонам горячей линии управления образования: 23-42-37, 23-42-52, 23-42-45.