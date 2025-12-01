Лекции побуждают к добру

Как удержать внимание аудитории

Министерство образования Чувашии и региональный филиал Российского общества «Знание» подвели итоги I Республиканского просветительского конкурса «Студент — студенту». Церемония награждения победителей состоялась в Чебоксарах.

В конкурсе приняли участие 15 студентов Чувашского государственного педагогического университета имени И.Я. Яковлева и Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Молодые люди прошли несколько этапов: от регистрации лектором на платформе Российского общества «Знание» до проведения полноценных просветительских мероприятий в период с 10 сентября по 30 ноября 2025 года.

Каждый конкурсант смог выбрать на сайте мастер-лекцию по наиболее близкой теме из предложенных организаторами вариантов. Критериями оценки стали: организационное мастерство, ораторские и лекторские навыки, качество отчетных материалов.

Третье место разделили студентка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Татьяна Мишкина, читавшая лекции о роли женщин в истории России и ко Дню матери, и студентка ЧГУ имени И.Н. Ульянова Ульяна Жукова, выступавшая с темой о добровольчестве.

Второе место заняли студентка медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова Эльза Иванова и студентка ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Зулия Закирова с лекциями по тайм-менеджменту.

Абсолютным победителем стала студентка педагогического вуза Елизавета Епифанова. Уже опытный лектор Общества «Знание», она рассказывала о важности русского языка, единстве народов России и ценности национальных языков.

«Проведенный совместно с Российским обществом «Знание» конкурс имеет особую значимость. Он не только открывает перед молодыми людьми новые возможности, развивая ораторское мастерство и умение работать с аудиторией, но и решает стратегическую задачу: находит креативных лекторов, которые говорят со сверстниками на одном языке. Такое прямое, доверительное просвещение — ключ к формированию будущего республики, а наше партнерство с Обществом «Знание» делает эту работу системной и эффективной», — подчеркнул министр образования Чувашии Дмитрий Захаров.

Кроме студенческого зачета, были отмечены и самые активные лекторы Общества «Знание» в Чувашии. Первое место занял директор Центра финансовой грамотности населения Чувашского республиканского института образования Дмитрий Щепелев, второе — начальник отдела проектной деятельности и государственных программ Минобразования Чувашии Николай Иванов, а третье — студентка ЧГПУ Юлия Воронцова.

Дмитрий Щепелев подчеркнул, что просветительская лекция должна не просто информировать, но и побуждать к чему-то хорошему, формируя ценности, патриотизм или практические навыки. Он также предложил организовать наставничество, где ветераны и молодые лекторы могли бы обмениваться опытом.

Участники обсудили и организационные вызовы, в том числе подготовку материалов разного уровня сложности. Было решено развивать это направление, расширяя конкурс на студентов профессиональных образовательных организаций и школьников, а также проводить регулярные мастер-классы по ораторскому искусству и работе с аудиторией в рамках проекта «Знание.Просветители».