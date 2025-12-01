Промышленность растёт, бюджет — в порядке

Спортивная база укрепляется

Экономика республики в январе — ноябре текущего года продолжала наращивать темпы по всем основным направлениям. Об этом говорилось в докладе министра экономического развития и имущественных отношений Ларисы Рафиковой на еженедельной правительственной планерке у Главы региона Олега Николаева.

Индекс промышленного производства за данный период составил 102%, обрабатывающей отрасли — 104%. Наивысшую прибавку получил выпуск компьютеров и электронных оптических изделий — в 1,6 раза, химических продуктов. У 29 системообразующих предприятий индекс сложился на уровне более 100%. По показателю роста производства Чувашия входит в топ-5 лидеров ПФО.

Отраслью отгружено товаров на сумму 565 млрд рублей — на 12% больше, чем в том же прошлогоднем периоде. 57 организаций добились роста отгрузки. Выше среднереспубликанского уровня она у 9 муниципалитетов.

Индекс АПК составил 103,3% к аналогичному периоду 2024 года. По отношению к 2021 году он выше 122%, отметила министр. Мяса произведено 114,2 тыс. тонн, молока — более 485 тыс. тонн, яиц — 502,5 млн штук. Валовой сбор зерна на 19 декабря вышел на 1 млн тонн. В январе — ноябре введено в эксплуатацию 708 тыс. квадратных метров жилья — это 86,6% от плана. При этом площадь индивидуального жилья составила 407,8 тыс. квадратных метров.

В Чувашии реализуется проект по поддержке местных брендов. В общем ассортименте доля чувашских продуктов превышает 67%. Уровень безработицы в регионе составляет 0,4%.

Средняя номинальная зарплата в республике составляет 66,7 тыс. рублей, что на 13,5% выше, чем в том же периоде прошлого года. Индекс реальной зарплаты больше 102%. Самая высокая она в производстве компьютеров, информации и связи. Ниже среднего заработки в административной отрасли, гостиничном бизнесе.

Доходы консолидированного бюджета Чувашии за январь — ноябрь составили 121,4 млрд рублей, расходы — 110,2 млрд рублей. Это существенно выше уровня 11 месяцев прошлого года, доложил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. При этом темп роста собственных доходов в целом, а также налоговых и неналоговых поступлений в отдельности значительно превышает средние показатели как по ПФО, так и по России.

В расходной части ускоренными темпами увеличиваются вложения в социально-культурную сферу — рост на 20,1 %. Наибольшее увеличение как в абсолютном, так и в относительном выражении зафиксировано по направлениям социальная политика, физкультура и спорт,

Что касается государственного долга, то с начала года он уменьшился на 5,4 млрд рублей и на 1 декабря составил 10,8 млрд рублей. Госдолг республики по-прежнему представлен только бюджетными кредитами и государственной гарантией.

Глава республики усилил посыл на следующий год. В частности, поручил жестко контролировать предстоящий бюджетный цикл, незамедлительно принимать решения. Планы-графики должны появляться в короткие сроки. Выполнение всех этих мероприятий должно отражаться на ежемесячной и ежеквартальной оценке деятельности. Надо также усилить работу штабов, в том числе в части объективного статистического отражения.

О реализации проекта по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений физкультуры и спорта в 2025 году рассказал министр физической культуры и спорта Василий Петров. По итогам конкурсного отбора муниципалитетам предоставляются субсидии на капитальный ремонт объектов, оснащение спортоборудованием. В мае — июне 2024 года был проведен отбор на эти работы в 2025 году на общую сумму 114 млн рублей. На сегодня освоено 96 млн рублей. После ремонта учреждения имеют возможность получить средства на покупку оборудования. В Алатыре отремонтирована спортшкола № 1. В Канаше проведен ремонт спортшколы «Локомотив». В Чебоксарском округе также обновилась спортивная школа. Есть и другие отремонтированные объекты, долгие годы дожидавшиеся обновления.