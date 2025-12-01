ОЛЕГ НИКОЛАЕВ,

Глава Чувашии:

«Внимательно следил за прямой линией Президента Владимира Владимировича Путина. Это четкий ориентир, определяющий приоритеты и задачи. Поступило рекордное количество обращений — более 3 млн, в том числе около 19 тысяч от наших земляков, это примерно 0,6% от общего количества. Темы социальной политики, инфраструктуры, взаимодействия власти и общества актуальны для Чувашии. Ни один вопрос из нашей республики не останется без внимания, многие из них уже учтены в нашей работе, в частности, в Комплексной программе развития Чувашии до 2030 года. Ставлю перед Правительством республики задачу — решить каждый из них, гарантируя конкретный результат. Президент особо остановился на СВО и поддержке бойцов и их семей. Это — абсолютный приоритет и для Чувашии. Также Владимир Владимирович анонсировал новые меры поддержки для семей с детьми, которые вступят в силу в следующем году. Будем оперативно работать над их внедрением, чтобы каждая семья ощутила реальную помощь».