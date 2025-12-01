Чем запомнилась прошедшая неделя в муниципалитетах республики

Кузница Героев продолжает славные традиции

Батыревский МО

20 декабря в Батыревском муниципальном округе торжественно отметили важное событие — 185-летие основания Тойсинской средней школы. Главные поздравления юбилярам адресовали глава Батыревского муниципального округа Рудольф Селиванов, а также министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики, выпускник школы 1986 года Эмир Бедертдинов. «Многое изменилось с тех пор, но одно осталось неизменным: здесь по-прежнему живет особая атмосфера — кипучая, шумная, но по-настоящему живая. Каждый выпускник Тойсинской школы чувствует себя частью ее большой истории», — написал в своем телеграм-канале Эмир Бедертдинов.

История учреждения началась в 1840 году с открытия начального народного училища. За свою долгую жизнь школа пережила немало изменений: начиная с однокомплектного училища для крестьянских детей и заканчивая современной образовательной площадкой. Сегодня ее стены помнят выдающихся выпускников, ставших гордостью республики и всей страны. Среди них два Героя Советского Союза, три Героя Социалистического Труда, ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства. Сегодня здесь учатся Эльвина Сафина, победитель первенства Чувашской Республики и серебряный призер чемпионата Приволжского федерального округа по армрестлингу, и многократная победительница спортивных состязаний по гиревому спорту Ксения Измайлова.

Современная Тойсинская средняя школа продолжает укреплять свое положение благодаря активной реализации инновационных проектов и успешному участию в конкурсах различного уровня. Она — обладатель гранта Президента Российской Федерации за активное внедрение инновационных образовательных программ в рамках нацпроекта «Образование», лауреат республиканского конкурса «Школа года» в номинации «Школа — хранительница села». «Здание школы, построенное в 1971 году, безусловно, нуждается в ремонте. Оно включено в Комплексный план развития до 2030 года, и мы уверены, что обновление позволит сохранить прекрасные традиции и продолжить воспитание достойных граждан страны», — отметил Рудольф Селиванов.

Аликовский МО

В районном Доме культуры села Аликово состоялось новогоднее театрализованное представление для детей участников специальной военной операции.

Дед Мороз и другие сказочные персонажи создали праздничную атмосферу, наполнили программу сюжетными сценками и игровыми сценариями, подарив ребятам радость и праздничное настроение. С поздравлением к участникам и их родителям обратился Глава округа Александр Терентьев. Он пожелал детям и их семьям крепкого здоровья, исполнения заветных желаний, мира и благополучия и вручил праздничные подарки. Администрация также выразила благодарность организаторам, творческим коллективам и волонтерам за теплую атмосферу и внимательное отношение к участникам праздника.

Ибресинский МО

Победителем традиционного ежегодного окружного фестиваля-конкурса «Театральный Олимп-2025» стал драматический коллектив «Игра» Нижнеабакасинского сельского Дома культуры. Фестиваль охватил практически весь округ, в нем приняли участие около 145 артистов. Члены конкурсного жюри оценили 11 спектаклей — 9 на чувашском и 2 на русском языке, после просмотров они обсудили постановки с руководителями коллективов. Заключительный этап, подведение итогов и церемония награждения стали настоящим праздником искусства.

«Вы — настоящее и будущее театра. Ваша энергия, смелость и любовь к сцене — вот что делает этот фестиваль живым и необходимым», — обратился к его участникам в заключительном слове врио главы Ибресинского муниципального округа Николай Федоров.

В Малокармалинском сельском поселении поддержка участников СВО выходит на новый уровень: возобновлено изготовление сухого армейского душа. Эта простая, но жизненно важная в полевых условиях вещь позволяет бойцам поддерживать гигиену. За короткий срок мастерицами было изготовлено 400 единиц, часть из которых уже отправлена в зону СВО.

Параллельно с этим готовится очередной гуманитарный рейс. Посылки защитникам Родины формируются из пожертвований неравнодушных людей. Важное направление — изготовление окопных свечей. А еще у малокармалинских активистов 15 декабря был своеобразный юбилей — они сплели уже 450-ю маскировочную сеть. Также они производят другой предмет военной маскировки — нашлемники для бойцов. Ежедневный труд местных женщин спасает жизни нашим бойцам на передовой.

Новочебоксарск

Проверку деятельности предприятия, эксплуатирующего энергетические объекты, провела Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура с привлечением специалистов Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора, Минприроды Чувашии и Приволжского Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Установлено, что в марте 2025 года из канализационного колодца Новочебоксарской ТЭЦ-3 произошел аварийный разлив неочищенных и необеззараженных стоков на рельеф местности. Кроме того, предприятие в ходе деятельности сбрасывает стоки в водный объект в отсутствии решения о предоставлении его в пользование. Отбор проб в почве выявил значительные превышения по нефтепродуктам, сульфатам, хлоридам и другим загрязняющим веществам. Сумма предварительного ущерба, причиненного почвам, составила около 39 млн рублей. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности, ему назначен штраф на 130 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Красноармейский МО

20 декабря в деревне Яманаки в торжественной атмосфере официально открыли новый модульный Дом культуры. Его здание построено в рамках программы «Ниме — Народный бюджет».

Открытие Дома культуры стало настоящим праздничным событием для местных жителей. На новой сцене выступили творческие коллективы округа, прозвучало множество поздравлений и пожеланий. Администрация округа отметила Благодарственными письмами тех, кто активно участвовал в благоустройстве территории клуба. А ноутбук от муниципалитета станет яманакцам незаменимым помощником в проведении культурных мероприятий.

Красночетайский МО

Минкультуры Чувашии признало Санкинскую сельскую библиотеку лучшей в республике. Она находится в здании сельского Дома культуры.

Как говорят местные жители, стоит зайти в нее — и сразу ощущается особая атмосфера тепла и гостеприимства. Ни разу не было так, чтобы помещение пустовало: сюда охотно приходят и дети, и взрослые читатели. Уже 35 лет трудится в библиотеке Елена Васильевна Самсонова — опытный профессионал каждый день проводит разнообразные мероприятия для своих постоянных читателей.

Моргаушский МО

В день дарения моргаушцы преподнесли Мемориальному комплексу летчика-космонавта СССР А.Г. Николаева уникальный подарок — песню «Мухтанатп?р санпа, Андриян!» (Гордимся тобой, Андриян!). Ее премьера состоялась в Шоршелах, где отметили 53-ю годовщину основания Музея космонавтики. Исполнила песню солистка чувашской эстрады Елена Энжей. По словам авторов, композитора Юрия Жукова и поэта Лидии Туктиной (Павловой), песня отражает глубокую народную любовь и гордость за выдающегося земляка, чье имя известно далеко за пределами республики. ?

Под аккомпанемент коллектива серебряных волонтеров «Тимлĕх» Шоршелского ТО прозвучала и любимая песня Андрияна Николаева «Вĕç-вĕç, куккук».

Урмарский МО

18 декабря в деревне Саруй Большеяниковского поселения произошло долгожданное событие — официальное открытие водозаборной скважины и водонапорной башни.

Чебоксарский МО

В Кугесьском лицее открыли Парту Героя, посвященную памяти выпускника Дмитрия Антонова. Здесь учился до девятого класса, затем получил профессию автомеханика. В сентябре 2023 года Дмитрий пошел добровольцем на фронт, чтобы участвовать в специальной военной операции. Он дважды был ранен, но возвращался в строй, награжден медалью «За храбрость». 10 июня 2024 года его штурмовая группа приняла свой последний бой у поселка Клещеевка. Дмитрий успел сообщить по рации о нападении противника, и после этого связь прервалась. 1 сентября 2025 года Указом Президента России за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, матрос Дмитрий Антонов был посмертно награжден орденом Мужества.

Ядринский МО

В Ядринской центральной библиотеке открылась настоящая новогодняя сказка — «Новогодний портал в мир чудес».

Волшебная выставка создана руками талантливых женщин УФИЦ ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике в г. Ядрине. Здесь представлены уникальные праздничные сувениры — авторские игрушки и украшения, оригинальные подарки, праздничные элементы декора ручной работы, каждый из которых несет в себе частичку души мастера.

Яльчикский МО

В окружном центре открылся пункт проката вещей первой необходимости для детей до трех лет. Его создание инициировано в рамках национального проекта «Семья». Первой, кто выразил благодарность организаторам, стала Елена, мама троих детей, вдова героически погибшего защитника Родины. Пункт проката предоставил ей своевременную и необходимую поддержку: прогулочную коляску и автокресло. «Спасибо огромное государству, организаторам, работающим над проектом, за вашу добрую инициативу и внимание к нуждам семей с маленькими детьми. Мы искренне признательны вам за все, что вы делаете для нас!» — сказала Елена.

Подготовил Василий Григорьев

Фото с сайтов МО