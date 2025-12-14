Нарспи стала Снегурочкой

Преподаватели художественного отделения Чебоксарской детской школы искусств № 1 под руководством Татьяны Алексеевой создали необычные наряды для фигурок героев чувашских сказок, расположенных на парапетах Московской набережной и залива в столице Чувашии.

Каждая из трех фигур была одета по-особенному. Сказочно-волшебное облачение создали для «Волжской русалки», в ее костюме отражены далекая Италия и краски Венецианского карнавала в воздушных кружевах, как морская пена.

Фигуры «Нарспи и Сетнер» получили в подарок костюмы Деда Мороза и Снегурочки в преддверии праздничных дней. Луна из композиции «Девушка на Луне» неожиданно стала волшебным звездочетом в колпаке с яркой серебряной звездой и забавными бубенцами. А девушку украсил ажурный кружевной воротник, напоминающий снежный покров.

В школе искусств сообщили, что проект продолжится и героев чувашских сказок можно будет увидеть и в других костюмах и образах.

Ольга Иванова

Под нарядами Деда Мороза и Снегурочки не сразу опознаешь героев бессмертной поэмы Константина Иванова.