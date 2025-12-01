Лечила кукол, спасла дедушку

Она никогда не сомневалась в будущей профессии

Наверняка многие из нас, будучи детьми, играли или делали уроки, сидя у родителей на работе. Для одних это было просто интересным времяпрепровождением в детстве, а для других стало поворотным моментом, определившим всю дальнейшую жизнь.

Именно так говорит о себе врач-терапевт-участковый Центральной городской больницы Олеся Николаева. Молодой специалист никогда не представляла себя в другой профессии — ее будущее предрешила династия медиков, общий трудовой стаж которой составляет более 200 лет.

«Все началось с моей бабушки Нины Никитичны, которая всю свою жизнь проработала врачом-терапевтом, — рассказывает Олеся Николаева. — Сегодня ее уже нет с нами, но я будто до сих пор слышу ее нежный голос и многочисленные рассказы про пациентов. Говоря о них, она всегда улыбалась — эти воспоминания и по сей день согревают и поддерживают меня».

Сестра бабушки, Елизавета Никитична, тоже связала свою жизнь с медициной и работала санитаркой хирургического отделения. В другой семейной ветви в сфере здравоохранения трудились тети Олеси — Галина Александровна была чуткой и внимательной медицинской диетсестрой, а Мария Александровна — уважаемым фармацевтом.

Но главным героем в жизни Олеси все же была мама Антонина Владимировна, которая всю жизнь проработала медсестрой в поликлинике. Будучи правой рукой врача, она искренне переживала за каждого пациента, вкладывала в заботу частичку своего сердца.

«С малых лет я бывала у мамы на работе, видела, как она смотрит на пациентов, как разговаривает. Пожилых людей она брала под руки и сопровождала в другие кабинеты, всегда спрашивала, как они себя чувствуют, как они дойдут до дома и кто их встретит. Эта человечность и участие стало наставлением мне самой», — рассказывает наша героиня.

Неудивительно, что и маленькая Олеся любила играть в больницу: заботливо лечила своих кукол, ставила уколы мягким игрушкам. Эта страсть к медицине не ослабела и в школе — в старших классах она еще больше укрепилась в своем решении стать медиком.

«Быть врачом — моя мечта, а значит нужно было упорно заниматься и поступать на медицинский факультет», — говорит Олеся. Учеба в ЧГУ имени И.Н. Ульянова по специальности «лечебное дело» проходила продуктивно, девушка жадно впитывала знания и опыт преподавателей.

Именно старательность и умение быстро реагировать спасли жизнь ее дедушке. Как-то во время учебы на первых курсах Олеся точно диагностировала у него инфаркт, и, пока ехала скорая помощь, провела экстренные медицинские процедуры. Прибывшая бригада медиков подтвердила диагноз и похвалила молодую коллегу за своевременные и правильные действия.

Сегодня Олеся Николаева — уже самостоятельный врач-терапевт, от знаний и действий которого зависит здоровье людей, а иногда и жизнь. Так было с 60-летним мужчиной, который пришел в поликлинику, чтобы сделать прививку от гриппа. Доктор сразу увидела, что с ним происходит что-то серьезное — пациент менялся на глазах. Уголок рта опустился, правая рука перестала подниматься, речь резко стала невнятной, повысилось давление. «Я заподозрила инсульт, быстро вызвала скорую и начала оказывать первую помощь. Все закончилось хорошо, пациент прошел соответствующее лечение и реабилитацию. Потом он пришел ко мне и шутя посокрушался, что так и не сделал прививку», — с улыбкой вспоминает Олеся.

Впереди у молодого доктора новые планы: она хочет пройти обучение на врача ультразвуковой диагностики. «Я считаю, что УЗИ — наглядный и информативный метод, который очень важен для правильной постановки диагноза. Уверена, что в новом качестве я смогу принести еще больше пользы моим дорогим пациентам», — поделилась Олеся Николаева.

Фото из личного архива Олеси Николаевой