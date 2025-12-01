Одевайтесь по погоде

Синоптики предупреждают о предстоящем резком понижении температуры. Хотели бы напомнить нашим дорогим читателям о важности защиты от холода во время уличных прогулок. Рекомендациями поделилась заведующая вторым терапевтическим отделением Центральной городской больницы Татьяна Егорова:

«Отправляясь на улицу, соблюдайте «принцип капусты»: одевайтесь тепло и многослойно, причем одежда и обувь не должны быть малы — это важно для воздушной прослойки. Не выходите из дома голодными, снимите украшения — они могут «прилипать» к коже, а кольца на пальцах — затруднять циркуляцию крови.

Если вы долго ждете транспорт на остановке, обязательно разминайтесь и прячьтесь от ветра. Также настоятельно советую не курить на морозе, это уменьшает периферическую циркуляцию крови и делает организм уязвимым. Кроме того, не выходите на улицу в состоянии алкогольного опьянения — это вызывает большую потерю тепла.

Если все же обморожение наступило, зайдите в теплое помещение, согрейтесь, не занимайтесь самолечением и не применяйте народные методы — сразу обратитесь к врачу!»

Наталья Лапина