Сельчане помогают фронту

Сердцем и руками

Батыревский центр социального обслуживания населения рассказал о жителях деревни Шаймурзино, активно поддерживающих участников специальной военной операции.

К примеру, пенсионерка Галина Захарова передала деньги на приобретение материалов для изготовления маскировочных сетей. Николай Живов отправил бойцам домашние соленья. Вера Маркова поделилась урожаем со своего огорода.

Овощи от сотрудников Козловского комплексного центра социального обслуживания населения получили и волонтеры группы «Козловская кухня». Женщины занимаются изготовлением сухих супов для тех, кто находится на передовой.

Собрали свежие овощи для передачи в зону СВО и жители сел Янтиково, Можарки, деревни Тюмерево Янтиковского муниципального округа. Груз доставлен в Ульяновск, где будет подготовлен к дальнейшей отправке.

«Серебряные» волонтеры Аликовского центра социального обслуживания населения приняли участие в акции «Рюкзак помощи», организованной Комитетом семей воинов Отечества для поддержки военнослужащих, находящихся на лечении в госпиталях. Добровольцы собрали и передали 28 комплектов, в которые вошли гигиенические наборы, белье, носки, сладости, открытки и письма со словами поддержки.

Помогают фронту, невзирая на возраст, и «серебряные» волонтеры Алатырского комплексного центра социального обслуживания населения. На этой неделе они отправили на передовую очередную партию маскировочных сетей. Также женщины собрали «Рюкзаки помощи» для раненых.

После летних трудовых будней жители Красночетайского, Питеркинского и Испуханского поселений приступили к изготовлению маскировочных сетей. Однако поддержка военнослужащих оказывалась без перерыва — гуманитарная помощь передавалась через бойцов, приезжавших домой в краткосрочный отпуск. Кроме того, предприниматели собрали деньги на покупку специальной техники для защиты от вражеских беспилотников.

В Комсомольском округе чествуют волонтеров из деревни Починок-Инели — мастерицы связали 300 маскировочных сетей. Благодаря усилиям трудолюбивых сельчанок наши солдаты могут чувствовать себя более безопасно на передовой.