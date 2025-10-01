Педагоги из Чувашии развивают навыки эффективных переговоров со Сбером

Управленческие поединки – интеллектуальное состязание двух игроков. Каждый из участников стремится показать свое мастерство в решении заданной конфликтной ситуации, выступая в ходе дискуссии в разных ролях. В управленческих поединках, организованных Сбером в честь Дней учителя и дошкольного работника, приняли участие более 100 сотрудников образовательной сферы Чувашской Республики.

Прежде чем попробовать свои силы в интеллектуальных поединках, участники проекта прошли обучение по навыкам ведения переговоров, анализа ситуации, стратегического мышления и принятия решений в условиях ограниченного времени. Соревнования проходили в течение трех дней.

В состав жюри вошли руководители отделения Сбербанка в Чувашии. По итогам победителями управленческих поединков среди сотрудников образовательной сферы стали: Елена Давыдова (МБДОУ «Детский сад №182» г. Чебоксары), Александра Чернова (МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары), Алена Кириллова (МБДОУ «Детский Сад № 43 «Родничок» г.Новочебоксарск), Ирина Кошкина (МБДОУ «Детский Сад № 47 «Радужный» г.Новочебоксарск), Светлана Васильева (МБОУ «СОШ №19» г. Новочебоксарск) и Ольга Курмаева (МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары).