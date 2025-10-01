Педагоги из Чувашии развивают навыки эффективных переговоров со Сбером

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Управленческие поединки – интеллектуальное состязание двух игроков. Каждый из участников стремится показать свое мастерство в решении заданной конфликтной ситуации, выступая в ходе дискуссии в разных ролях. В управленческих поединках, организованных Сбером в честь Дней учителя и дошкольного работника, приняли участие более 100 сотрудников образовательной сферы Чувашской Республики.

Прежде чем попробовать свои силы в интеллектуальных поединках, участники проекта прошли обучение по навыкам ведения переговоров, анализа ситуации, стратегического мышления и принятия решений в условиях ограниченного времени. Соревнования проходили в течение трех дней.

В состав жюри вошли руководители отделения Сбербанка в Чувашии. По итогам победителями управленческих поединков среди сотрудников образовательной сферы стали: Елена Давыдова (МБДОУ «Детский сад №182» г. Чебоксары), Александра Чернова (МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары), Алена Кириллова (МБДОУ «Детский Сад № 43 «Родничок» г.Новочебоксарск), Ирина Кошкина (МБДОУ «Детский Сад № 47 «Радужный» г.Новочебоксарск), Светлана Васильева (МБОУ «СОШ №19» г. Новочебоксарск) и Ольга Курмаева (МАОУ «СОШ № 59» г. Чебоксары).

Анастасия Трутнева, управляющий Чувашским отделением Сбербанка:
«Участие в проекте представителей Сбера, бизнес-партнеров и государственных структур способствует обмену опытом и укреплению деловых коммуникаций. Управленческие поединки способствуют улучшению переговорных способностей, разрешению конфликтных ситуаций и поднимают общий стандарт коммуникации внутри коллектива. Уверена, что все участники приобрели ценные компетенции и практические навыки, которые непременно будут полезны в дальнейшей профессиональной деятельности».
Опубликовано: 14 октября 2025 г.


Читайте также:

Предприятия Чувашии оказывают серьезную помощь волонтерам и медикам
Жители Чувашии смогут взять ипотеку в Сбербанке от 1% годовых в ЖК «Олимп»
Ответили на вопросы предпринимателей в прямом эфире
Ипотека в мкрн «Акварель» стала доступнее: приобрести квартиру можно по ставке от 1% годовых
Сбербанк: чем заняться на самоизоляции? Советы чебоксарских инстаграм-блогеров
Как перевести торговлю в интернет. Настраиваем прием платежей онлайн
Сбербанк профинансировал строительство жилого дома в микрорайоне «Радужный» и предлагает ипотеку от ...
Сбербанк в 3 раза расширил сеть устройств самообслуживания для пополнения карт ЕТК в Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.