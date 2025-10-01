В Шумерле открылся храм Святого Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

Этого события в городе ждали более 15 лет.

«Возведение храма стало возможным благодаря усердию и сердечной щедрости благотворителей, трудам строителей и неустанной поддержке неравнодушных людей», — сообщает пресс-служба администрации Шумерлинского муниципального округа.

На праздничное богослужение собралось много верующих, большинство из них причастились Святых Христовых Таин. Первую Божественную литургию возглавил наместник Свято-Троицкого мужского монастыря города Чебоксары архимандрит Василий (Паскье). Также был отслужен молебен святому апостолу Иоанну Богослову и совершен крестный ход. Настоятель храма протоиерей Димитрий Нестеренко вручил благодарственные письма благодетелям.