Новочебоксарцы выдали мощный старт

На радость многочисленным местным поклонникам игры с клюшкой и шайбой команда «Сокол» из города химиков начала длинный путь в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиге (НМХЛ) — в первой серии сезона подопечные Егора Карпа в родных стенах принимали «Прогресс» из Глазова.

Команда из Новочебоксарска вступила в регулярный чемпионат с серьезными надеждами. В прошлом сезоне «Сокол» добился исторического результата, попав в восьмерку лучших клубов НМХЛ. Сейчас на волне успеха коллектив постарается взять новую высоту.

Отметим, что состав новочебоксарцев претерпел некоторые изменения. Одна из главных причин — хоккеисты в силу возраста уже переросли молодежный уровень, поэтому клуб пополнили юные игроки, «голодные» до побед. Полностью укомплектованная команда была представлена на официальной презентации, о которой «СЧ» рассказывала.

Любопытно, что в межсезонье коллектив из города химиков несколько раз встречался с глазовским «Прогрессом». Однако результаты товарищеских поединков не всегда точно иллюстрируют расстановку сил. Контрольные матчи проводятся не ради достижения побед, а для того, чтобы наиграть сочетания и понять, кто на что способен.

Со стартового свистка новочебоксарцы помчались в атаку — хозяева стремились задавить гостей своей активностью у чужих ворот. Подопечные Егора Карпа создавали опасные моменты, но шайба не находила путь в сетку ворот. Первый период закончился 0:0.

После перерыва «Сокол» продолжил осаду ворот соперника — в результате активность команды из городов химиков принесла плоды. На 23-й и 33-й минутах отличились Роберт Идиятуллин и Илья Нуякшев — «Сокол» повел 2:0.

На старте заключительной двадцатиминутки хозяева потеряли концентрацию и на 14-й секунде пропустили так называемый «гол из раздевалки». Несмотря на неприятное начало периода, новочебоксарцы не позволили «Прогрессу» полноценно вернуться в матч. «Сокол» одержал победу со счетом 2:1.

Стоит сказать, что команда из Новочебоксарска вдвое больше атаковала, чем соперник — 63 броска против 30 (34 броска в створ против 17). После финального свистка в раздевалке хозяев состоялось радостное событие — по традиции, сложившейся в хоккее, главный тренер новочебоксарцев Егор Карп вручил Роберту Идиятуллину шайбу, которая для нападающего стала дебютной на молодежном уровне.

ЕГОР КАРП, главный тренер «Сокола»: «Получились две боевые игры. За время предсезонки мы хорошо изучили друг друга. Пришлось серьезно попотеть в обороне. «Прогресс» — хорошая команда, доставившая много проблем. Главный урок из этих игр — нужно работать над реализацией моментов, которая серьезно хромала. Благодаря таким поединкам ребята приобретают серьезный опыт, который поможет им в будущем».

Вторая встреча развивалась практически по схожему сценарию. С первых минут «Сокол» оказывал давление на защиту оппонента. Зрители на стадионе, болеющие за хозяев, находились в ожидании гола от своих любимцев. Казалось, что ребята сразу принялись за дело — один из хоккеистов новочебоксарского клуба выскочил на оперативный простор, бросил шайбу с опасной позиции, но не попал в пустые ворота. Поклонники команды были не на шутку раздосадованы. Дальше больше — после быстрого перехода из обороны в атаку нападающие новочебоксарцев вышли «два в один», но вратарь «Прогресса» Егор Кожевников спас ситуацию. «Ребята, не в этот раз», — читалось во взгляде Егора. Несколько раз хозяева, пребывая за воротами, пытались забить эффектным действием под названием «лакросс» (прием, при котором игрок поднимает шайбу на крюк клюшки и бросает, — Прим. ред.), но все тщетно. Доминирование «Сокола» в первом периоде не привело к заброшенным шайбам — 0:0.

Любопытно, что на трибунах также происходило соперничество между поклонниками команд. Болельщики хозяев в унисон скандировали: «Сокол», «Сокол»! Шайбу, шайбу!» Конечно, немногочисленная группа любителей хоккея из Глазова не перекрикивала зрителей, поддерживающих новочебоксарцев. Однако один из фанатов гостей вооружился барабаном, задававшим ритмичный тон речевкам, которые вдохновляли игроков «Прогресса».

Первая половина второго периода прошла достаточно спокойно. Время встречи перевалило за экватор, а на льду наступила жара. Сначала Антон Битев хлестким броском вонзил шайбу в сетку ворот, но гости молниеносно ответили своим голом. Ближе к концу отрезка Даниил Дудкин удачно сыграл на пятачке и переправил снаряд в ворота. Главные арбитры несколько минут просматривали момент, но никаких нарушений не обнаружили и засчитали взятие ворот. «Сокол» повел 2:1.

В третьем периоде «Прогресс» выровнял игру. Складывалось впечатление, что новочебоксарцы могут не удержать преимущество — так оно и произошло. За пару минут до финального свистка соперник отыгрался. Основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2. Перед серией послематчевых буллитов наставник Егор Карп вместе со своим тренерским штабом сделал стратегический ход. Произошла замена голкиперов — вместо Матвея Малыгина на последний рубеж вышел Ярослав Лешко. Решение оправдало себя в полной мере — Ярослав не пропустил ни один буллит от соперника, а удачные броски в исполнении нападающих Роберта Идиятуллина и Ивана Орлова принесли «Соколу» победу со счетом 3:2.