Пенсионерка из Чебоксар поддалась на уловки мошенников и лишилась 14 млн рублей

Действовала по инструкции аферистов

Пару недель назад 64-летней женщине позвонили и предложили помощь от государства. Для этого ее попросили посетить одно из ведомств, а для записи продиктовать код из смс.

Вскоре горожанке сообщили, что секретную комбинацию цифр она передала мошенникам, которые, получив доступ к ее госуслугам, оформили доверенность на имя некоего террориста. По отработанному аферистами сценарию следом женщине пришло новое сообщение якобы от службы поддержки государственного портала, где был указан номер телефона, по которому она может устранить все возникшие проблемы. Но есть нюанс — сообщение отправили преступники, и указанный в смс номер телефона им и принадлежал.

Пенсионерка сама позвонила по этому номеру и, действуя по инструкции собеседников, сняла со своих счетов 14 млн рублей. Банковские работники заподозрили, что горожанка находится под влиянием посторонних, и всячески старались помочь ей сохранить сбережения. Но преступники так обработали клиентку, что в финансовое учреждение она приехала с родственниками, которым сообщила, что деньги ей нужны на покупку квартиры. Возбуждено уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество».

Управление МВД России по городу Чебоксары напоминает: дистанционное мошенничество — это преступление, которое может предотвратить лишь сам человек, заинтересовавший аферистов.

В общении с ними необходимо следовать строгим правилам:

— не переходить по сомнительным ссылкам;

— хранить в тайне реквизиты банковских карт;

— никому не сообщать пароли и коды из смс;

— ни в коем случае, ни под каким предлогом никому не передавать и не перечислять денежные средства.