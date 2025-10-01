Наложить вето на кредит, чтобы не стать жертвой мошенников

Весной этого года вступил в силу закон, дающий право россиянам устанавливать самозапрет на получение кредитов через портал «Госуслуги». С сентября жители республики могут подключить новую опцию не только онлайн, но и лично, обратившись в многофункциональные центры. Возможностью предотвратить выдачу займов на свое имя воспользовались уже более 128 тыс. жителей Чувашии.

Напомним, что самозапрет на кредитование — это ограничение, которое банк накладывает на онлайн-операции по заявлению клиента. Он не распространяется на ипотеку, автокредиты, образовательные кредиты и действующие договоры. После активации услуги в кредитной истории появляется отметка, на которую ориентируются банки и микрофинансовые организации, автоматически отклоняя подозрительные заявки. Этот механизм входит в комплекс новых мер по защите граждан в цифровой сфере. Они разработаны и внедрены в рамках национального проекта «Экономика данных», а также федерального закона по борьбе с кибермошенничеством.

Если у вас нет возможности самостоятельно установить самозапрет на получение кредитов через госуслуги, то можно будет обратиться с паспортом в любой многофункциональный центр. Заявка передается в бюро кредитных историй, которое вносит соответствующую отметку. Услуга оказывается в течение трех рабочих дней. Снять ограничение можно в любое время, подав новое заявление в МФЦ. И уже через два дня после этого допустимо взять кредит. Также в многофункциональном центре по вашему запросу проверят наличие самозапрета. Статус можно будет узнать прямо на месте.

За первое полугодие 2025 года жители региона обращались в МФЦ за услугами более 360 тыс. раз. Самая востребованная услуга — постановка объекта на учет и регистрация права на него (более 73,6 тыс. дел). Следующие по популярности — регистрация, подтверждение личности, восстановление доступа граждан в ЕСИА (более 42,9 тыс. дел) и регистрация по месту пребывания и по месту жительства (более 19,3 тыс. дел).