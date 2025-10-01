Доброта не имеет возраста

В Шумерле состоялся четвертый республиканский форум «серебряных» волонтеров «Кeмел Чун». Он собрал около 350 активных граждан старшего поколения, чья энергия и мудрость служат ярким примером для всей республики. Форум стал площадкой не только для обмена опытом, но и для признания заслуг добровольцев. Для участников организовали тематические площадки и мастер-классы, где они могли повысить финансовую грамотность, узнать о защите от мошенников и методах сохранения ясности ума. Глава Чувашии Олег Николаев отметил огромный вклад волонтеров, которые ежедневно поддерживают нуждающихся, помогают семьям участников СВО и вяжут маскировочные сети. «Более 4000 представителей старшего поколения являются настоящей опорой для всей республики. Их сила доброты создает крепкие связи между поколениями», — подчеркнул руководитель республики. В рамках форума прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший «серебряный» волонтер 2025 года». Дипломы и награды были вручены в четырех номинациях: «Эковолонтер», «Волонтер Победы», «Социальный экспресс» и «Волонтер-наставник».