С нелегалами разговор короткий

Тех, кто попал в реестр контролируемых лиц, высылают без предупреждений

Экипаж Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Чебоксары доставил в отдел полиции нарушительницу общественного порядка. Нетрезвая дама решила прогуляться вечерком прямо по оживленной магистрали. В отношении любительницы променадов в опасных местах был составлен протокол за мелкое хулиганство. А следующего «штрафника» бдительный инспектор ДПС Дмитрий Павлов обнаружил едва выйдя из здания столичного Управления МВД. Это был африканец, у которого не оказалось с собой никаких документов.

31-летний гражданин Габонской Республики приехал в Чувашию с женой и ребенком для обучения в одном из вузов. В отличие от супруги, прилежной студентки, глава семьи не смог сдать экзамен по окончании подготовительного факультета, и его отчислили. В связи с этим срок пребывания в России гостю из Африки сократили, и в конце июня нынешнего года он должен был отбыть обратно на родину.

Все это выяснилось в отделении полиции, куда незадачливого студента пригласили для проверки личности. Но потерей двух тысяч рублей в виде штрафа за правонарушение по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ дело не ограничилось. Суд постановил выдворить нелегала за пределы страны, и до депортации своевременно «неуехавший» гражданин был помещен в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Чувашской Республике.

Туда же, по решению суда, нежданно-негаданно для своей «второй половины», попал и семейный дебошир из Ядринского округа. Полицию вызвала гражданская супруга, с которой тот поскандалил сентябрьским вечером. Но начальника уголовного розыска Алексея Афанасьева и старшего инспектора по делам несовершеннолетних отдела МВД России «Ядринский» Юлию Смирнову, прибывших на разбирательство в этой, на первый взгляд, абсолютно банальной бытовой истории смутил ряд моментов. Главный герой домашнего конфликта, с которым жительница округа познакомилась в Нижегородской области, куда ездит работать вахтовым методом, назвался Русланом, но документов представить не смог.

Тщательная проверка по разным базам данных, учиненная бдительными полицейскими, позволила узнать о сожителе сельчанки интересные факты. Женщина о них даже и не подозревала. Как выяснилось, 45-летний гражданин Узбекистана оказался не Русланом, а Октябристом, его срок пребывания в России истек еще пять лет назад. В феврале нынешнего года мигрант попал в реестр контролируемых лиц, значит, в отношении него, без всяких предупреждений, по закону применяется режим высылки. И если жительница Ядринского округа хотела только приструнить скандалиста, не собиралась с ним расставаться, то для продолжения отношений ей придется отправиться в Среднюю Азию. Хотя не факт, что такое приглашение поступит.

Как пояснили в Управлении по вопросам миграции МВД по региону, с лета прошлого года права подобных нелегалов законодательно были существенно ограничены. Они не могут управлять транспортным средством, и даже к сдаче экзаменов на водительские права их не допустят, удостоверений не заменят и не обменяют.

По сути, куда ни обратится «подконтрольный» гражданин — от ЗАГСа до больницы — везде его должны проверить по реестру, прежде чем предоставить государственную услугу. Это могут сделать и работодатели, ведь реестр размещен на официальном сайте МВД России и портале государственных услуг.

Поэтому попавшие в список люди не могут работать официально, пользоваться банковскими картами и проводить финансовые операции. Им фактически ничего не остается делать, как покинуть нашу страну после истечения срока регистрации.

Тех, кто замешкался с выездом или решил рискнуть пожить у нас на нелегальном положении ждет административное выдворение. С начала года из Чувашии подобным образом было выслано около 70 нарушителей миграционного законодательства. Ждать плановой депортации всем им пришлось в спецучреждении МВД.