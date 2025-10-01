«В гостях у татар»

Основной мотив выставки — дом. Посетители узнают о быте и традициях татар. Фото Чувашского национального музея

Так называется выставка Елабужского государственного музея-заповедника, представленная в Музее чувашской вышивки в Чебоксарах.

Соседство чувашского и татарского народов, общая история, взаимопроникновение культур сформировали между двумя республиками и их жителями очень теплые, тесные связи. Каждый посетитель выставки ощутит это. Подчеркивая одни истоки двух тюркских народов, экспозиция начинается с истории — с предметов археологии периода Волжской Булгарии.

«Мы в 26-й раз открываем выставку «В гостях у татар» и очень рады, что в каждом городе к нам в гости идут с удовольствием. Основной мотив выставки — дом. В экспозиции и на экранах вы увидите, как жили и живут татары, как оформляли, украшали свои дома, строили свой быт, какие традиции живы по сей день. Кроме того, по ходу выставки можно выучить несколько татарских слов и рецепты татарской кухни», — рассказала заместитель генерального директора Елабужского государственного музея-заповедника по учетно-хранительской и экспозиционно-выставочной деятельности Екатерина Кашапова.

Директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова выразила искреннее восхищение уровнем экспонируемых предметов: «Меня потряс рукописный список Корана и мастерство художника-реставратора Елабужского музея, который делал эти записи тончайшим волоском. Кроме того, глаз постоянно находит на выставке много общего для наших народов. Например, татарские узоры, выполненные тамбурным швом, напоминают о наследии наших бабушек на чувашских полотенцах и сурпанах».

Выставка будет работать до 31 января 2026 года, сообщает пресс-служба Чувашского национального музея.

Опубликовано: 2 октября 2025 г.


